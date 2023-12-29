Выходцы из Huawei создали «бессмертный аккумулятор, который не ломается». Опрос

Honor выпустила смартфон X50 Pro с аккумулятором, который она называет чуть ли не «вечным». Утверждается, что батарея сможет функционировать и после четырех лет использования смартфона, но подобное встречается довольно часто.

Смартфон с «вечным» аккумулятором

Компания Honor, до осени 2020 г. являвшаяся дочерним брендом китайской Huawei, показала новый смартфон X50 Pro. Его можно отнести к категории флагманских моделей за счет процессора Snapdragon 8 Plus американской Qualcomm, но стоит он при этом намного дешевле топовых моделей Xiaomi, хотя еще несколько лет назад дешевые мобильники были «фишкой» этого производителя.

На сайте Honor новый X50 Pro оценен в 2800 юаней или приблизительно в 35,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 декабря 2023 г. в комплекте с 12 ГБ RAM и 256 ГБ ROM. Для сравнения, в России на сайте Xiaomi за 38 тыс. руб. предлагается смартфон среднего уровня Redmi Note 12 Pro+ 8/256 ГБ , в котором нет ничего флагманского, а в качестве процессора используется чип MediaTek Dimensity 1080. В основной линейке бренда есть смартфон Xiaomi 13 Lite 8/256 ГБ за 39 тыс. руб. с процессором Snapdragon 7 Gen 1.

Фото: Honor Смартфон вполне можно назвать дизайнерским

Основным конкурентным преимуществом своей новинки Honor назначила аккумулятор. Он выделяется увеличенной до 5800 мАч емкостью, хотя современный стандарт в Android-среде – 5000 мАч. Также, по заверениям разработчиков, батарея получила некую секретную технологию, благодаря которой она может функционировать более четырех лет без существенной потери емкости.

Honor не стала раскрывать подробности об этой технологии, но при этом уточнила, какой именно процент от номинальной емкости аккумулятор Х50 Pro сможет сохранить после четырех лет эксплуатации смартфона. По официальным данным, это 80%, но компания не сообщила, какие должны быть выполнены условия, чтобы добиться подобного результата.

В целом, в том, что АКБ в мобильном устройстве может проработать 48 месяцев, ничего выдающегося нет – на такое способы элементы питания смартфонов многих брендов, так что остаточная емкость, в данном случае является более важным параметром. Чем чаще заряжать батарею, тем сильнее она деградирует. Также важна температура, при которой используется элемент питания – они плохо переносят жару и мороз.

К спецификациям батареи в Х50 Pro также относится поддержка ускоренной, но не самой быстрой зарядки в мире – 35 Вт. Возможно, это ограничение появилось именно с целью продления жизни аккумулятора – чем быстрее идет его зарядка, тем быстрее его износ. В данном случае АКБ, по заверениям Honor. Может зарядиться до 100% за 60 минут.

Большой экран и много мегапикселей

Фронтальная часть смартфона отдана под AMOLED-экран, диагональ которого – 6,78 дюйма. Характерные черты AMOLED-панелей – более низкое потребление энергии и более насыщенный черный цвет на фоне IPS-матриц.

Фото: Honor Рамки экрана едва заметны. По крайней мере, на официальных рендерах

Экран Х50 Pro выдает изображение в разрешении 2650х1200 пикселей и обладает частотой обновления 120 Гц. В небольшом вырезе круглой формы у верхней его грани расположилась 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Гипертрофированный модуль основной камеры, который гораздо больше, чем у подавляющего большинства современных смартфонов, на деле вмещает всего две камеры, детальные спецификации которых экс-«дочка» Huawei пока не называет. Известно лишь, что в качестве вспомогательного модуля в данном случае выступает сенсор на 2 МП, а основным является датчик размерами 1/1,67 дюйма, разрешение которого – 108 МП.

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Тыльная панель смартфона закрыта усиленным стеклом, а корпус Х50 Pro имеет толщину 8 мм. В остальном спецификации стандартные – порт USB-C для зарядки, два слота под SIM-карты с поддержкой сетей 5G, NFC-модуль для бесконтактной оплаты, пара стереодинамиков и набор из беспроводных модулей связи – GPS, Wi-Fi и Bluetooth.

Фото: Honor Основной акцент в дизайне Х50 Pro сделан на тыльную камеру

При этом в Honor X50 Pro не заявлена защита ни от воды, ни от пыли. Вместе с аккумулятором повышенной емкости смартфон весит 192 грамма, а его продажи в Китае начнутся 4 января 2023 г.

Поскольку Honor юридически больше не связана с Huawei, ей нет нужды устанавливать на свои смартфоны прошивку Harmony OS. На Х50 Pro стоит полноценный Android 13 со всеми нужными сервисами Google, дополненный графической оболочкой MagicOS 7.2.



