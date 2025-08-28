Разделы

В видеоконференциях Compass теперь нет ограничений на количество активных участников

В новой версии корпоративного мессенджера Compass разработчики улучшили производительность и вместимость видеоконференций. Теперь подключиться ко встрече может неограниченное число участников с включенными камерами и микрофонами. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Ранее видеоконференции в on-premise версии Compass вмещали более 1000 активных участников. Такая вместимость помогала бизнесу проводить как небольшие встречи в рамках рабочих групп, так и трансляции в масштабах компании.

В последнем обновлении разработчики улучшили производительность видеоконференций – теперь в версии Compass для собственного сервера нет ограничений на количество участников с включенными камерами и микрофонами. Новые возможности помогут компаниям проводить трансляции и встречи на десятки тысяч человек прямо в мессенджере без подключения дополнительных сервисов.

«Многие компании вынуждены использовать сразу два приложения для коммуникации. Корпоративный мессенджер для общения в чатах и созвонов, и отдельный сервис видеоконференций – для встреч на тысячи участников, — сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. — Теперь корпоративный мессенджер и видеоконференции Compass закрывают все ситуации коммуникации. Это позволит бизнесу перенести все общение в одно приложение и при этом тратить меньше».

В видеоконференциях Compass доступны необходимые для встреч и трансляций функции: демонстрация экрана или отдельных окон, запись звонка, чат конференции, опросы, поднятие руки, размытие и замена фона и другие. Кроме того, доступен и гостевой доступ – подключиться ко встрече в Compass можно в браузере без регистрации.

