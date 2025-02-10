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В корпоративный мессенджер Compass добавили управление активными сессиями

В корпоративном мессенджере Compass появилась возможность управлять активными сессиями. Новая функция поможет пользователям контролировать авторизованные устройства и одной кнопкой завершать сессию на любом из них. При авторизации пользователи также получают системное оповещение с детальной информацией о сессии. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Теперь в настройках корпоративного мессенджера Compass доступен список авторизованных устройств. В нем пользователь может посмотреть, когда и на каких устройствах была активна его учетная запись в Compass, и одним нажатием разлогиниться на любом из них. Кроме того, в списке отображается информация, через что выполнялся вход – SMS, QR-код, протокол LDAP, e-mail или Single Sign-On.

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Compass
В корпоративный мессенджер Compass добавили управление активными сессиями

Еще одна возможность новой версии Compass – оповещения при авторизации в учетной записи с нового устройства. В системном сообщении содержится детальная информация о сессии: время входа, устройство, тип авторизации, а также версия приложения и сервера. Оповещения доступны в облачной версии мессенджера и помогают в реальном времени отслеживать вход в учетную запись Compass.

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«Сотрудники, как правило, используют для работы несколько устройств, на каждом из которых авторизуются в сервисах для работы. В новой версии Compass мы позаботились о том, чтобы пользователь мог контролировать, на каких устройствах выполнен вход в его учетную запись, – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, – Для этого мы добавили в приложение список активных сессий и оповещения об авторизации на новом устройстве. Теперь пользователи могут мгновенно отслеживать вход в аккаунт и одной кнопкой завершать устаревшие сессии».

Кроме того, в корпоративном мессенджере Compass обновилась карточка сотрудника. Теперь там можно посмотреть, когда коллега последний раз был в сети – статус, как и среднее время ответа, отображается в чате и карточке пользователя.

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