Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

В мобильных видеоконференциях Compass теперь можно работать даже при свернутом приложении

Видеоконференции Compass обновились – теперь полноценно проводить встречи на смартфоне можно, даже если приложение свернуто. Кроме того, мобильные звонки получили новый минималистичный дизайн, а конференции записываются в более удобном для пользователей формате.

Как правило, одновременно с сервисом видеоконференции сотрудники российских компаний используют и другие корпоративные продукты. Это онлайн-доски и менеджеры задач для командных совещаний, презентации для выступлений, текстовые редакторы для заметок и т.д.

Однако пользователи часто сталкиваются с трудностями при одновременной работе с видеоконференциями и другими сервисами для работы. Участники встречи вынуждены сворачивать конференцию, чтобы перейти в другое приложение, и теряют визуальный контакт с собеседниками. Это вызывает дискомфорт более чем у половины пользователей видеоконференций и нарушает продуктивность встречи.

В последней версии корпоративного мессенджера Compass разработчики улучшили оконный режим видеоконференций. Теперь видеть остальных участников видеоконференции можно, даже если пользователь свернул приложение и работает с другими сервисами.

«При работе с мобильными видеоконференциями у пользователей должна быть возможность перейти в другое приложение и при этом видеть реакцию собеседников. Если участники встречи не видят друг друга, смысл видеоконференции теряется, – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, – Мы улучшили оконный режим конференций, чтобы бизнес мог проводить полноценные встречи не только на компьютере, но и на смартфоне в любой точке мира».

Кроме того, видеоконференции Compass получили новый, минималистичный дизайн, а запись звонка теперь сохраняется в формате mp4, и ее можно просмотреть в любом видеоплеере.

Compass – корпоративный мессенджер со встроенными видеоконференциями на сотни активных участников в одном защищенном пространстве. Сервис можно развернуть на своем сервере или использовать в облаке. Входит в реестр отечественного ПО, а приложение доступно на всех платформах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360»

Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию

Пользователи древней SAP ERP отказываются переходить на новейшую S/4HANA даже под угрозой прекращения поддержки

Из-за обещанных оборотных штрафов спрос на аудит защиты данных в России вырос более чем вдвое

Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro

Власти пишут новые правила работы с биометрией российских граждан, включающие «векторную модель»

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153