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В корпоративном мессенджере Compass появились свободные команды ботам и настройки качества демонстрации

В новой версии корпоративного мессенджера Compass чат-боты распознают команды, написанные в свободной форме. Это помогает пользователям в несколько раз быстрее работать с интегрированными корпоративными сервисами. Кроме того, в видеоконференциях теперь можно настроить качество демонстрации – доступно два режима в зависимости от контента на экране. Об этом CNews сообщили представители Compass.

В обновлении корпоративного мессенджера Compass разработчики улучшили механизм распознавания текста чат-ботами. Задачу теперь можно написать в свободной форме – бот распознает запрос и предложит выбрать необходимую команду из списка.

Новая функция помогает в разы быстрее работать с внешними корпоративными инструментами. Например, за секунды создать задачу в таск-менеджере или получить статистику из сервиса бизнес-аналитики. При этом не нужно искать в интерфейсе нужные кнопки – команду можно написать в строку чата так же просто, как обычное сообщение.

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Compass
В корпоративном мессенджере Compass появились настройки качества демонстрации

Еще одна возможность обновления – настройки качества демонстрации экрана во время видеоконференции. Доступно два режима: высокая четкость для текста, схем и таблиц, а также повышенная плавность для видео и анимации.

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Цифровизация

«Интеграции с внешними сервисами с помощью чат-ботов – это база корпоративного мессенджера. Сейчас мы работаем над Business Apps, встроенными приложениями для работы, но хотим сделать чат-ботов такими же быстрыми и удобными, – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. – Новый механизм распознавания текста помогает написать команду так же быстро, как написать сообщение коллеге, и за секунды решить десятки задач».

Кроме того, в недавнем обновлении в мессенджере Compass появился онлайн-статус и управление активными сессиями.

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