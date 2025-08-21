Корпоративный мессенджер Compass получил новый механизм отказоустойчивости

Теперь в серверной части Compass работает механизм отказоустойчивости с применением горячего резерва. Данные с основного сервера дублируются и обновляются в реальном времени, а переключение на резервный сервер происходит незаметно для пользователя. Функция доступна в on-premise версии Compass. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Дублирование баз данных основного и резервного серверов работает в реальном времени на уровне базы данных. Синхронизируются также и файлы приложения и конфигурационные файлы. Переключение между основным и резервным сервером происходит мгновенно и не влияет на работу пользователей.

Кроме того, в корпоративном мессенджере Compass можно настроить мониторинг состояния отказоустойчивости. При срабатывании триггера администратор сервера получит уведомление в чате Compass, например, если остановилась репликация данных или произошло экстренное переключение на резервный сервер.

Работа с репликацией данных происходит через скрипты – администратору не нужно вручную обращаться к базе данных. Чтобы включить, отключить репликацию, или получить ее актуальный статус, достаточно использовать готовые сценарии.

«Корпоративный мессенджер – это приложение, в котором сотрудники проводят большую часть рабочего времени, а коммуникация – ядро почти всех процессов компании, — сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass — Новый механизм отказоустойчивости дает бизнесу гарантию, что работа продолжится в любых обстоятельствах».