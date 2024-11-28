Искусственный интеллект в ПК оказался не нужен. Никто не ринулся покупать ноутбуки с нейромодулями

Производители ПК, решившие сделать ставку на искусственный интеллект как на драйвер продаж десктопов и ноутбуков, очень сильно ошиблись. Компьютер с ИИ оказался не нужен пользователям – они готовы купить новый ПК, но лишь затем, чтобы избавиться от Windows 10, срок поддержки которой истечет через несколько месяцев.

Выбрали не того

Появление на рынке настольных и мобильных ПК с интегрированными алгоритмами искусственного интеллекта почти не оказало влияния на рост их продаж, пишет Tom’s Hardware. Как оказалось, большинству людей ИИ в их домашнем или рабочем компьютере пока не очень интересен – многие до сих пор не видят необходимости в покупке оснащенного им компьютера, и это не только частные пользователи, но и компании.

Между тем, в 2025 г., по прогнозам аналитиков исследовательской компании TrendForce, мировой рынок ноутбуков вырастет на 4,9% год к году в натуральном выражении и достигнет 183 млн проданных устройств по всему миру. Основных причин тому две, и ни одна из них никак не связана с нейросетями.

Первая причина, которую приводит Tom’s Hardware – улучшение политических и экономических условий в США, при этом портал не уточняет, что именно имеется в виду под «политическими условиями».

nuraghies / FreePik Покупателей мало интересует, есть в ноутбуке искусственный интеллект или нет

Вторая названная причина намного более очевидна и понятна – это окончание поддержки ОС Windows 10, назначенное на октябрь 2025 г. Microsoft предложит всем желающим, в том числе и физлицам, перейти на платные обновления, но, как сообщал CNews, расценки на них она назначила не совсем гуманные.

Безопасность важнее технологий

Окончание поддержки любой версии Windows в краткосрочной перспективе ни к чему не приведет, но в средне- и долгосрочной станет настоящей проблемой. Windows – это объективно самая популярная настольная ОС в мире, и к ней постоянно приковано пристальное внимание хакеров, вирусмейкеров и прочих киберпреступников. Чем дольше система не обновляется, тем выше вероятность наличия в ней уязвимости, через которую можно получить несанкционированный доступ к ПК. Также со временем разработчики стороннего ПО, в том числе браузеров, перестают поддерживать старые версии Windows – современный Chrome, к примеру, больше нельзя установить на ПК с Windows XP, Vista и Windows 7. Впрочем, как сообщал CNews, существуют простые и легальные методы решения вопроса с отсутствием новых браузеров на старых платформах.

Так что именно окончание поддержки Windows 10 станет основным драйвером этого роста продаж ноутбуков, особенно с учетом того, что коммерческие организации стремятся обновить свои устройства, чтобы оставаться защищенными и обновленными, пишет Tom’s Hardware, а вовсе не желание пользователей обладать устройством со встроенным искусственным интеллектом. Отчет TrendForce явно противоречит тому, что говорят некоторые производители оборудования, утверждающие, что компьютеры с ИИ, как и ноутбуки на базе ARM-процессоров, скоро сделают огромный рывок и займут огромную долю рынка в индустрии ПК. Специалисты TrendForce отдельно подчеркнули: «Влияние ноутбуков с интегрированным ИИ на общий рынок пока остается ограниченным».

Коллеги солидарны

С мнением экспертов TrendForce согласны и аналитики исследовательской компании IDC Research. В сентябре 2024 г. они сообщали, что потребители покупают компьютеры со встроенным искусственным интеллектом не потому, что в них вшиты различные возможности нейронных сетей, а лишь по той причине, что они просто есть в продаже. Покупатель видит подходящий ему по цене и спецификациям ноутбук и покупает его, не особо интересуясь, есть в нем ИИ или нет.

Даже вливания в рекламу и маркетинг не приносят свои плоды. Весной 2024 г. Microsoft, в арсенале которой тоже есть ноутбуки, представила систему сертификации Copilot+, описывающую базовые требования для настольных и портативных ПК со встроенным искусственным интеллектом. Премьера Copilot+ состоялась в мае 2024 г., и своим названием она обязана одноименному виртуальному ассистенту программиста, самому известному в мире.

Однако даже на широко разрекламированные компьютеры, имеющие сертификат Copilot+, пришлось менее 10% поставок в III квартале 2024 г (1 июля – 30 сентября), пишет Tom’s Hardware.

Но все же, исследователи полагают, что ноутбуки с ИИ будут медленно, но уверенно проникать на рынок, особенно по мере того, как производители будут интегрировать их в каждый предлагаемый ими ноутбук. Как скоро ИИ станет частью буквально каждого выпускаемого ноутбука, эксперты предсказывать не берутся – пока что на них приходится лишь очень маленькая часть объема производимых мобильных ПК.

Прогнозы делать рано

2024 г. не был особенно удачным для рынка ноутбуков. Хотя прогнозируется, что поставки покажут рост 3,9% год к году в натуральном выражении, достигнув 174 млн единиц, коммерческий рынок имел ограниченный рост из-за глобальных увольнений и политической нестабильности. С другой стороны, спрос на потребительские ноутбуки в основном был обусловлен акциями, что стимулировало продажи моделей начального уровня.

Аналитики не спешат делать прямо уж оптимистичные прогнозы на 2025 г. Так, по оценке TrendForce, поставки именно потребительских ноутбуков в 2025 г. снизятся на 3%, хотя производители все равно получат выгоду, так как ожидается рост продаж моделей верхнего ценового сегмента, имеющих более высокую маржу.

В Tom’s Hardware считают, что вероятно так и случится, поскольку Nvidia (крупнейший в мире разработчик видеочипов) готовится выпустить свои графические процессоры серии RTX 5000 для настольных компьютеров и ноутбуков в начале 2025 г. Помимо этого, ожидается, что продажи Chromebook (ноутбуки на базе платформы Google Chrome OS) также вырастут на 8%, в первую очередь, поскольку Япония запускает свою инициативу GIGA School 2.0, которая направлена ​​на обеспечение одного ноутбука на каждого ребенка в стране.

Однако все еще сохраняется некоторая неопределенность относительно президентства Дональда Трампа (Donald Trump, вступает в должность Президента США в январе 2025 г.), особенно потому, что многие опасаются, что его администрация введет пошлины, которые могут подавить спрос в США. Связно это будет с тем, что Китай, с которым Трамп еще в 2018 г. развернул торговую войну, по-прежнему владеет около 89% мирового производства ноутбуков.

Даже несмотря на то, некоторые производители уходят из Китая в более дружественные страны, такие как Вьетнам и Мексика, потребуется время, чтобы наладить производство и логистику в новой стране. В связи с этим любые резкие изменения политики могут шокировать рынок, тем самым изменив прогнозируемый рост рынка ноутбуков.