Русская смекалка против дефицита памяти. Россияне придумали, как делать оперативную память DDR5 «на коленке», чтобы не платить втридорога

Российский инженер нашел способ собирать собственную память DDR5 в условиях мирового дефицита и резкого роста цен. Необходимые для этого компоненты он намерен закупать в Китае – они в свободном доступе, и комплект для сборки планок памяти должен обойтись дешевле готового заводского модуля.

Нет в продаже – сделаем сами

Россияне решили бороться с гигантскими ценами на оперативную память и ее дефицитом, возникшими из-за резкого роста индустрии искусственного интеллекта. Как пишет Tom’s Hardware, они будут собирать собственные планки ОЗУ вместо того, чтобы покупать их по баснословным ценам.

Идею предложил российский авторитетный YouTube-канал PRO Hi-Tech. Блогер под псевдонимом Vik-on придумал радикально изобретательное решение – если магазины хотят десятки и даже сотни тысяч рублей за готовые к использованию планки, то можно собрать такие планки самостоятельно из комплектующих, доступных на китайских маркетплейсах.

Фото: bublikhaus / FreePik Такие планки можно делать на дому, если есть опыт и инструменты

Vik-on обладает опытом по кастомизации видеокарт путем добавления в них видеопамяти, и этот опыт он намерен задействовать при сборке планок RAM.

Китай, помоги!

По словам Vik-on, пустые печатные платы для оперативной памяти, на которых есть только монтажные контакты под чипы DRAM и необходимой обвязки, доступны в широком доступе в Китае. Стоит одна такая планка по общемировым меркам недорого – около $6,4 или 506 руб. по курсу ЦБ на 26 декабря 2025 г.

Необходимые элементы (резисторы, конденсаторы и пр.), по всей видимости, раздобыть тоже несложно. Основная проблема кроется в закупках непосредственно модулей памяти.

Как пишет Tom’s Hardware, спотовый рынок памяти в данный момент фактически не работает. Связано это с тем, что в настоящее время ни один производитель модулей памяти не обладает достаточными производственными мощностями для выпуска большего количества оперативной памяти.

Нынешние цены на ОЗУ не радуют никого, кроме производителей

И даже если бы они у них были, они бы продавали эти чипы в сферу ИИ – CNews писал, что компаниям это намного выгоднее, нежели направлять их производителям потребительских устройств.

Впрочем, китайские маркетплейсы, как и всегда, выручают. По данным Tom’s Hardware, если знать артикулы нужных модулей, то их можно найти на онлайн-площадках Китая. В частности, там можно купить чипы корейских компаний Samsung и SK Hynix – они входят в топ-3 крупнейших вендоров таких микросхем в мире наряду с американской Micron.

А есть ли выгода

Пока нельзя с уверенностью сказать, что с учетом затрат времени и сил, а также покупки всех компонентов самосборная планка оперативной памяти обойдется дешевле магазинной. Tom’s Hardware со ссылкой на неназванный Telegram-канал пишет, что такая планка на 16 ГБ будет стоить примерно 12 тыс. руб. что в целом соответствует российским розничным ценам.

Однако важно понимать, о какой именно ОЗУ идет речь – о древней DDR4 или современной DDR5. К примеру, редакция CNews нашла в «Ситилинке» комплект планку на 16 ГБ KINGSPEC KS3200D4P13516G за 13 тыс. руб, но это именно DDR4, тогда как модуль KINGSPEC KS4800D5P11016G стандарта DDR5 стоит 22 тыс. руб.

Но эксперты Tom’s Hardware все еще считают, доставать паяльную станцию для BGA-корпусов и собирать собственную DDR5 не имеет особого смысла. Впрочем, по их словам, если ситуация с дефицитом и ценами на заводские планки ОЗУ ухудшится, то, возможно, выгода все же будет.

Также он полагают, что вместо просто чипов памяти можно покупать старые планки ОЗУ – в них уже есть и сами модули, и необходимая обвязка. Все необходимое можно выпаять и припаять на новую планку.