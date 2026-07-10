Заклятый конкурент Intel возродил древнюю архитектуру, которая старше коронавируса, и собрал на ней процессор

AMD вернула к жизни совсем старую архитектуру Zen 2 из 2019 г и создала на ней процессор Ryzen 7 4700LE. Он поступил в производство, и теперь на его основе собирают готовые настольные ПК. Чип сам по себе настолько старый в техническом плане, что его архитектура появилась раньше, чем весь мир ушел на карантин COVID-19 – его пандемия была шесть лет назад. Релиз Ryzen 7 4700LE – это следствие дефицита современных процессоров и RAM из-за искусственного интеллекта.

Когда все было хорошо

Компания AMD, один из двух крупнейших в мире разработчиков центральных процессоров на архитектуре х86, отправила в производство чип Ryzen 7 4700LE, сотканный из технологий семилетней давности, пишет портал Tom’s Hardware. Но на этом она не остановилась – теперь этот CPU стал основой полноценного настольного компьютера, собранного летом 2026 г.

Сам по себе Ryzen 7 4700LE – это новый процессор, а вот его основа в виде архитектуры Zen 2 дебютировала в мае 2019 г., еще до того, как весь мир в 2020 г. накрыла пандемия коронавируса. Словом, это чип из эры относительного спокойствия и стабильности на глобальной арене, однако это не отменяет того факта, что к середине 2026 г. он окончательно и бесповоротно устарел.

Китайский компьютер с американским процессором

Ryzen 7 4700LE базируется на архитектуре Zen 2, несмотря на то, что с 2024 г. AMD разрабатывает чипы на Zen 5. Да и в современный сокет АМ5 его не установить – потребуется материнская плата с более старым АМ4. Память DDR5 он тоже не поддерживает – только DDR4.

Что задумала AMD

Как пишет Tom’s Hardware, AMD старается выжать последние соки из платформы АМ4 и потому выпускает столь древние процессоры под видом новых. Производители комплектующих, впрочем, ее в этом поддерживают и выпускают системные платы с соответствующими сокетами.

Все это, по-видимому, является следствием избыточно быстрого развития искусственного интеллекта, индустрия которого в режиме нон-стоп «пылесосит» рынок комплектующих. Из-за нее в потребительском сегменте уже почти год не утихает дефицит оперативной памяти, а с недавних пор он распространился и на процессоры.

Вендоры ОЗУ тоже перестраиваются под современные реалии и возвращаются к массовому выпуску чипов DDR4. Особенно в этом преуспели китайские производители.

Не дорого, но и не современно

Процессор Ryzen 7 4700LE не предназначен для свободной продажи и поставляется только OEM-производителям компьютеров. Его уместили в готовую сборку, за которую просят $800 или около 61,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 10 июля 2026 г.

Прямо сейчас готовый ПК с этим процессором продается на Amazon китайским системным интегратором Qehi. В его составе есть 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопитель M.2 NVMe на 512 ГБ. Процессор снабжен классическим кулером с воздушным охлаждением, а корпус оснащен шестью вентиляторами.

AMD AMD вернула себе 2019 год

Эксперты Tom’s Hardware называют этот компьютер игровым. Его действительно можно было бы отнести к таковым, если бы на дворе был 2020 г. – к середине 2026 г. его конфигурация, за исключением SSD, устарела.

В этой сборке нет самого главного для актуальных игр – современной видеокарты. В компьютер установили едва ли не самый базовый ускоритель Nvidia из серии GeForce RTX 3000 – карту 3050 с 8 ГБ видеопамяти, которая увидела свет в 2022 г. При этом сама серия 3000 вышла в 2020 г. и на начальном этапе состояла из гораздо более мощных карт 3090, 3080 и 3070. Ниже уровнем 3050 находится лишь карта с индексом 3030.

Процессор спасет кошелек

AMD Ryzen 7 4700LE располагает не самыми впечатляющими по современным меркам спецификациями. Это восьмиядерный процессор с поддержкой многопоточности, то есть он умеет обрабатывать до 16 одновременных потоков инструкций – по два на ядро.

Пиковая частота CPU – 4,2 ГГц, базовая – 3,6 ГГц, то есть буст здесь минимальный. Кэша третьего уровня у него 12 МБ, а уровень тепловыделения (TDP) равен 65 Вт. Интегрированной графики у него нет.

Вероятно, AMD решилась на выпуск этого чипа на фоне удорожания более современных моделей CPU, вследствие чего спрос на них стал падать. Как пишет Tom’s Hardware, хотя он и не сможет конкурировать с современными процессорами, Ryzen 7 4700LE все же способен справиться с повседневными задачами и, возможно, с некоторыми современными играми, но лишь в паре с подходящей видеокартой.

К слову, Ryzen 7 4700LE – не единственный процессор AMD из прошлого, вернувшийся в 2026 г. В июне компания объявила о возвращении процессора Ryzen 7 5800X3D для сокета АМ4 в специальной юбилейной версии.

По мнению аналитиков Tom’s Hardware, за счет этого не только предложила геймерам сравнительно мощный и при этом доступный процессор на фоне роста цен на комплектующие, но и позволила существующим владельцам ПК на сокете AM4 обновить свои процессоры без перехода на совершенно новую платформу АМ5 или процессоры Intel.