Нейросеть «Алиса» приходит в мессенджеры — она поможет решать в них личные и рабочие задачи

Нейросеть «Алиса» стала доступна всем пользователям в мессенджере Max, а 24 сентября она появится и в Telegram. Нейросеть поможет с решением рабочих, учебных и личных задач — для этого нужно просто открыть чат-бот «Алисы» в мессенджере. Например, с помощью чат-бота «Алисы» можно быстро узнать ответ на вопрос, понять принцип решения школьных задач по разным предметам, загрузить документ и получить краткий пересказ, а также сгенерировать изображение — и сразу переслать результат в личных сообщениях, групповом чате или канале. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В мессенджере доступны ответы нейросети Алисы на базе самой мощной генеративной модели «Яндекса» YandexGPT 5.1 Pro, так же как в приложении «Алиса» и на сайте. В мессенджере можно использовать режим рассуждений нейросети для решения сложных, многосоставных задач. Это могут быть задачи, связанные со множеством расчетов, аналитикой, логикой или креативными идеями, — например, при подготовке исследования или эссе. Общаясь с пользователем, «Алиса» учитывает контекст беседы — это позволяет нейросети давать еще более точные ответы в дальнейшем диалоге. Если тема разговора изменится, пользователь в любой момент сможет попросить нейросеть забыть предыдущий контекст — достаточно выбрать соответствующую команду в чате мессенджера или написать «Очисти контекст диалога».

Через мессенджер можно загрузить текстовый документ и попросить нейросеть «Алису» проанализировать его, передать смысл короткими тезисами, ответить на вопросы или пересказать содержание в виде текста, например поста для соцсетей. В мессенджере нейросеть работает также с картинками и фотографиями — «Алисе» можно задавать вопросы по загруженным изображениям. К примеру, пользователь может сфотографировать школьную задачу и попросить объяснить ее решение.

В мессенджере «Алиса» не только отвечает на вопросы по изображениям, но и умеет сама генерировать картинки. Можно попросить ее создать аватарку для себя или группового чата, открытку, принт, иконку для интерфейса или макет для стикеров. Для этого достаточно написать «Алисе» «Нарисуй» либо выбрать соответствующую команду в меню по клавише «/», а затем уточнить, что нужно изобразить. Чем подробнее будет запрос, тем точнее получится результат.