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В «Яндекс Переводчике» появилась «Алиса в чате» — нейросеть поможет освоить английский и ответит на любые вопросы про язык

В «Яндекс Переводчике» появилась нейросеть «Алиса», с которой можно пообщаться в чате — задать любые вопросы про английский язык, а также про тонкости перевода с него на русский и наоборот. «Алиса в чате» способна вести диалог на любые темы про английский — например, почему одно и то же слово переводится по-разному в зависимости от контекста. Нейросеть поможет пользователям освоить язык с нуля или лучше овладеть им, если они уже его знают. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Алиса» в «Переводчике» может не только объяснить логику перевода, но и рассказать, как правильно применять времена, объяснить значение идиом, сокращений, сленговых слов и выражений. Она будет полезна и тем, кто уже владеет английским. «Алиса» может сделать перевод более подходящим к определённой задаче. Например, ей можно пояснить, что предложение взято из технической литературы, и попросить подобрать перевод в соответствующем стиле.

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Цифровизация

«Алиса» в «Переводчике» способна не только объяснить перевод конкретных фраз или слов — с ней можно просто поговорить в формате диалога про правила и особенности английского. Чтобы она могла конструктивно поддержать такой разговор, её дополнительно обучили на десятках тысяч фактов из области языкознания. В их числе — вопросы от людей, изучающих английский язык как иностранный, и ответы на эти вопросы от преподавателей.

Нейросеть «Алиса» в «Переводчике» доступна всем пользователям, которые авторизовались через «Яндекс ID». Она работает в режиме бета-версии: чтобы все желающие могли бесплатно пообщаться с «Алисой», существуют ограничения по числу запросов. Это позволяет дать доступ к нейросетевым технологиям как можно большему количеству пользователей.

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