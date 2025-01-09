Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В декабре 2024 г. «Алиса» ответила на 7,3 млрд запросов пользователей

«Яндекс» рассказал о результатах «Алисы» и умных устройств с Алисой в декабре 2024 г. Так в прошлом месяце пользователи обратились к виртуальному ассистенту более 7,3 млрд раз. В частности, 31 декабря 2024 г. «Алиса» ответила на более чем 360 млн запросов — это абсолютный рекорд. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При этом в конце 2024 г. количество подписчиков опции «Про» — расширенной версии «Алисы», со встроенной самой мощной языковой моделью YandexGPT 4 Pro, достигло 2 млн.

В декабре 2024 г. пользователи активировали более 1 млн новых «Станций». Это абсолютный рекорд для умных устройств с «Алисой». При этом всего за два дня — 31 декабря 2024 г. и 1 января 2025 г.— было активировано более 400 тыс. «Станций».

31 декабря 2024 г. пользователи «Станций» просмотрели и прослушали более 1 млрд минут контента. Это 2270 лет за один день.

Общее число «ТВ Станций» и других телевизоров на базе операционной системы YaOS превысило 5 млн. При этом уже более 10 млн пользователей ежемесячно управляют домом и бытовыми устройствами с помощью «Алисы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Украинские хакеры уничтожили инфраструктуру одного из старейших российских провайдеров. Сайт не работает, абоненты сидят без интернета

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Акции производителей «железа» и ПО для квантовых вычислений рухнули, когда глава Nvidia заявил, что они пригодятся через 15-30 лет

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями

Telegram выдал властям США более 2 тысяч пользователей

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Как поиграть в старые игры: лучшие мобильные эмуляторы и древние консольные хиты

Показать еще

Наука

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз

Вселенная расширится до окончательных размеров и все закончится «Большим замерзанием»
Показать еще