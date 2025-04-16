«Яндекс» представил функцию запуска «Иви» через голосового помощника «Алису»

Появилась возможность запускать приложение онлайн-кинотеатра «Иви» с помощью голосового управления на «ТВ Станциях» «Яндекса» под управлением операционной системы YaOS X. Об этом CNews сообщили представители «Иви».

В ближайшем будущем пользователи смогут управлять голосом любым разделом интерфейса. Им не придется искать пульт даже при обращении к сторонним приложениям — например, к онлайн-кинотеатру «Иви» и другим аудиовизуальным сервисам. Голосовое управление будет работать на языковой модели YandexGPT с технологией вызова функций. Благодаря ей «Алиса» уже сейчас понимает естественную речь и умеет разбивать сложные запросы на простые, чтобы выполнить команду пользователя. Полное голосовое управление станет доступно на всех моделях ТВ Станций уже в 2025 г.