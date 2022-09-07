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Путина обвинили в срыве сделки по продаже Twitter Илону Маску

Илон Маск отказался покупать Twitter из-за речи Владимира Путина на 9 мая. Он опасался, что Президент России объявит о начале Третьей мировой войны и за сутки до Дня Победы попросил своего банкира приостановить все операции. Позже была озвучена официальная причина срыва сделки – Маску якобы не предоставили сведения о количестве ботов на платформе. Где кроется правда, еще предстоит выяснить.

«Российский след» в сделках Илона Маска

Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) решил отложить покупку заблокированной в России соцсети Twitter из-за слов Президента России Владимира Путина, пишет Business Insider. По информации издания, на этот шаг его толкнула предстоящая речь главы государства, произнесенная им на 9 мая.

Business Insider утверждает, что Маск лично обратился к своему банкиру из Morgan Stanley в текстовой переписке, чтобы тот притормозил сделку по приобретению Twitter. Миллиардер сделал это 8 мая 2022 г., всерьез опасаясь, что в День Победы Владимир Путин объявит о начале Третьей мировой войны.

Юрист Morgan Stanley озвучил несколько сообщений Илона Маска. «Давайте притормозим всего на несколько дней», – говорится в одном из них. «Завтрашняя речь Путина действительно важна. Нет смысла покупать Twitter, если мы движемся к Третьей мировой войне», – раскрыл свои мотивы глава Tesla и Space X.

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Владимир Путин, вероятно, даже не предполагал, что его речь ко Дню Победы напугает американского миллиардера

По прошествии с 9 мая 2022 г. почти четырех месяцев ни Третья мировая война не началась.

Поиск отговорок

Соцсеть Twitter существует с 2006 г., но на протяжении всех 16 лет балансирует на грани минимальной прибыльности и внушительной убыточности. Илон Маск обратил на нее внимание весной 2022 г., заявив о желании приобрести ее за $43 млрд.

Позже Маск, по всей видимости, изменил свое решение, поскольку переговоры зашли в тупик, и начался поиск причин, по которым миллиардер мог бы выйти из сделки или вовсе без отступных, или с минимальной (по меркам миллиардеров, разумеется) компенсацией.

В частности, сообщалось, что Twitter отказывается предоставлять Маску сведения о количестве поддельных аккаунтов на платформе и об общем числе ботов, заполняющих соцсеть разного рода спамом.

В июле 2022 г. Маск отказался покупать соцсеть. Попытка увязать потенциальную потерю интереса Маска к Twitter с праздничной речью Владимира Путина – это что-то новенькое. Ранее не звучавшее. Юрист Morgan Stanley подчеркнул, что нежелание Маска доводить сделку до конца связано вовсе не с ботами и поддельными аккаунтами в Twitter, а с обеспокоенностью своим капиталом.

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Импортозамещение

Адвокат Маска Алекс Спиро (Alex Spiro) не стал подбирать слова и назвал данное заявление «полной чепухой» (utter nonsense). Он пообещал опубликовать полный текст всей переписки Маска со своим банкиром в Morgan Stanley в ближайшие несколько дней.

В настоящее время Маск является ответчиком в суде по делу о разрыве сделки по покупке Twitter. Руководство соцсети подало против него иск, требуя компенсацию. Все новые подробности о причинах изменения отношения Маска к Twitter как к своему потенциальному активу, в том числе и про причастность речи Владимира Путина, раскрываются в рамках слушаний.

Все забыли про детское порно

Вероятность того, что топ-менеджмент Twitter не был полностью готов к планам Маска по покупке соцсети, очень велика. Об этом говорит тот факт, что руководство намеревалось весной 2022 г. превратить Twitter в полноценный порносайт.

CNews писал, что Twitter мог стать американским аналогом британского OnlyFans и дать пользователям возможность легально размещать собственный порно контент, зарабатывая на подписках. Сервис получал бы комиссию с каждой транзакции, что позволило бы ему существенно укрепить свое финансовое положение.

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Безопасность

Однако случилось так, что весной, когда Маск поманил топ-менеджмент Twitter десятками миллиардов долларов, ИТ-специалисты соцсети вдруг неожиданно нашли то, что обрушило все планы по трансформации Twitter в порно-площадку. Выяснилось, что алгоритмы сервиса по поиску запрещенного контента, в том числе детской порнографии, максимально неэффективны, и что искать его модераторам приходится чуть ли не вручную. Превращение в новый OnlyFans грозило многократным ростом подобного рода контента, что могло бы привести к масштабным негативным последствиям. Доподлинно неизвестно, знает ли Маск и его юристы о такой инициативе Twitter, и повлияла ли она на его решение о срыве сделки.

Эльяс Касми

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