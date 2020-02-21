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Спецпроекты

Twitter разрешит ярко метить чужие посты за дезинформацию общества. Фото

Телеком Интернет Веб-сервисы
, Текст: Роман Георгиев

Сервис Twitter обещает новые инструменты борьбы с дезинформацией. На любителей fakenews планируется напустить факт-чекеров и журналистов, а добропорядочным пользователям повысят привилегии.

Долой Fake News

Twitter тестирует систему, которая позволит «подсвечивать» ложную информацию (fake news) и вознаграждать пользователей, которые будут обеспечивать «критический контекст, чтобы помочь людям адекватнее воспринимать информацию».

Агентство NBC News получило в свое распоряжение некую демозапись, на которой показывается, как заведомо ложные сообщения подсвечиваются ярко оранжевым или красным цветом. В случае если дезинформация имеет отчетливо вредоносный характер, публикация в Twitter помечается ярлыком «Harmfully Misleading» (намеренное введение в заблуждение).

В Twitter подтвердили, что демозапись подлинная, однако подчеркнули, что сам механизм идентификации fake news все еще в разработке, и когда начнется публичное тестирование функции, не ясно.

В демонстрации показано, что если знаменитость или политик публикует что-то, что может быть расценено как дезинформация, в дело вступают факт-чекеры и журналисты, которые смогут попытаться внести исправления (по-видимому, они будут принудительно отображаться вместе с изначальной публикацией); в процедуре «внесения ясности» также смогут принять участие рядовые пользователи. В Twitter указывают, что такой подход напоминает практику, принятую в Wikipedia.

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Ориентировочный пример маркировки дезинформации

«Мы исследуем ряд возможностей борьбы с дезинформацией и обеспечения более широкого контекста для твитов..., — говорится в комментариях Twitter. — Дезинформация — критическая проблема, и мы будем искать и разрабатывать множество способов для борьбы с ней».

«Борьба с дезинформацией — это, конечно, похвальная инициатива, но с ее реализацией очевидно будут проблемы, — считает Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Основным каналом распространения “дезы” являются не отдельно взятые публичные персоны, а сотни тысяч рядовых, анонимных или полуанонимных аккаунтов, созданных специально для распространения и поддержки fake news и подавления информации, не устраивающей их заказчиков. Пока они остаются сколько-нибудь значимым фактором влияния, борьба с фейками будет сильно затруднена».

Кнут и пряник

В Twitter также планируют реализовать систему вознаграждений для пользователей, публикующих только достоверный контент, который соответствует правилам пользования сервисом. Со временем те, у кого таких «меток благонадежности» не окажется, будут восприниматься по умолчанию как «тролли».

Сходные системы уже пытались реализовать на многих других социальных площадках, в том числе, например, в Reddit и Slashdot, где публикации пользователей с низкой репутацией («кармой») видит меньшее количество других юзеров.

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