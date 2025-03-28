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Придуман хитрый способ ускорить запуск приложений MS Office

Разработчики из Microsoft ускорили загрузку приложений офисного пакета MS Office за счет механизма предварительной загрузки. Оценить, насколько это решение оказалось эффективным, все желающие пользователи Office под Windows смогут уже в мае.

Ускоритель для Office

Microsoft планирует повысить скорость запуска приложений, входящих в состав Windows-версии фирменного пакета Office, с помощью новой функции Startup Boost, пишет Bleeping Computer.

«Мы представляем новую задачу Startup Boost из установщика Microsoft Office для оптимизации производительности и времени загрузки приложений Office», – говорится в центре сообщений Microsoft 365.

Распространение обновления, в котором реализована новая функция, Microsoft планирует начать в середине мае 2025 г. Ожидается, что до конца месяца Startup Boost станет доступна всем пользователям офисного пакета компании.

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Microsoft
Office в Windows совсем скоро начнет запускаться быстрее

Насколько существенной окажется прибавка к скорости запуска приложений Office, в Microsoft не уточняют.

Как это работает

Добиться ускорения старта Word, Excel, PowerPoint и других приложений, входящих в состав Office, разработчики из Microsoft решили при помощи механизма предварительной загрузки компонентов Office, она осуществляется в фоновом режиме сразу после входа в систему. К тому моменту, когда пользователь решит, что пора запустить одно из приложений Office, значительная часть необходимых для его работы программных компонентов уже будет находиться в памяти ПК. Оставшиеся компоненты в таком случае будут оперативно дозагружены, что положительно скажется на скорости запуска приложения, воспринимаемой пользователем.

Автоматический запуск предварительной загрузки реализован средствами «Планировщика задач» Windows (Task Scheduler). Инструмент позволяет выполнять набор определенных действий в ответ в случае наступления заданных событий, например, по расписанию.

Установщик Office самостоятельно создаст необходимую задачу в «Планировщике».

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Microsoft
В настройках Office появится новая опция Startup Boost

«После того, как система выполнила задачу, приложение остается в приостановленном состоянии до тех пор, пока оно не будет запущено и последовательность не возобновится, или пока система не удалит его из памяти, чтобы высвободить ресурсы. Система может выполнять эту задачу для приложения после перезагрузки устройства и периодически, если позволяют условия системы», – поясняют в Microsoft механизм работы Startup Boost.

Похожим способом проблемы медленного запуска приложений в прошлом решали свободные офисные пакеты OpenOffice и LibreOffice.

Ограничения и особенности

Функцию Startup Boost можно будет использовать на компьютерах, обладающих как минимум 8 ГБ оперативной памяти и 5 ГБ свободного места на диске. Такие ограничения необходимы для того, чтобы минимизировать ее влияние на общую производительность системы. Кроме того, она будет автоматически отключаться при переходе ПК в режим экономии энергии.

Кроме того, допускается отключение ускоренного запуска приложений Office. Сделать это можно в разделе «Параметры запуска» на вкладке «Общие» диалога «Параметры», в котором достаточно снять флажок “Startup Boost”. Диалог «Параметры» можно вызвать из любого приложения Office через меню «Файл».

Однако при повторном запуске инсталлятора Office – например, при обновлении компонентов офисного пакета – функция будет повторно активирована, а соответствующая задача в «Планировщике задач» будет создана заново, предупреждают в Microsoft.

Office лишится Publisher и получит бесплатную версию

В феврале 2025 г. CNews сообщил о том, что Microsoft планирует выпустить бесплатную версию Office. Она будет ограничена функционально, а ее пользователям придется смотреть рекламу.

В марте 2025 г. Microsoft подтвердила намерение избавиться от издательской системы Publisher, которая на протяжении десятилетий являлась неотъемлемой частью бизнес-редакций пакета Office. В компании считают, что функции Publisher на себя смогут взять Word, PowerPoint и Designer. Пользователям рекомендуется заблаговременно преобразовать имеющиеся файлы .pub в один из других популярных форматов.

Дмитрий Степанов

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