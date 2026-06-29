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Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

Компания «МойОфис», разработчик российского аналога Microsoft Office, по итогам 2025 г. зафиксировала чистый убыток в размере почти 9 млрд руб. По итогам 2025 г. доля «МойОфис» на рынке офисного программного обеспечения в денежном выражении сократилась с 5% до 3%, отмечают эксперты. «Лаборатория Касперского», выступающая совладельцем ИТ-компании, ранее признавала, что данный актив остается убыточным, и меры по ИТ-импортозамещению не позволили вывести его на прибыльную деятельность.

Фиксирование убытка

«МойОфис» отчитался об убытке почти на 9 млрд руб., пишет РБК. Среди крупнейших клиентов компании «Новые облачные технологии» (НОТ) (бренд «МойОфис») — госкорпорация «Росатом» и ВТБ.

18 июня 2026 г. «МойОфис» представила уточненную бухгалтерскую отчетность за 2025 г. Согласно данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности, по итогам 2025 г. ИТ-компания зафиксировала чистый убыток в размере 8,82 млрд руб. В предыдущей версии отчетности убыток оценивался почти вдвое меньше — в 4,02 млрд руб. Выручка осталась без корректировки — 1,02 млрд руб., что на 49,5% ниже, чем в 2024 г.

В отчетности поясняется, что основная причина корректировки чистого убытка связана с изменением порядка учета нематериальных активов. В первоначальной версии отчетности данный показатель составлял 10,16 млрд руб., а в уточненной версии — 5,29 млрд руб. Образовавшаяся разница в размере около 4,87 млрд руб. была перенесена в статью «Прочие расходы». В результате в скорректированной отчетности прочие расходы выросли до 7,39 млрд руб. против 335 млн руб. в первоначальной версии.

Представитель НОТ сообщил РБК, что корректировка бухгалтерской отчетности носит технический характер и не влияет на операционные и стратегические планы ИТ-компании. «МойОфис» продолжает активную разработку и выпуск новых версий ИТ-продуктов. В частности, в июне 2026 г. вышел новый релиз «Документы настольные», а в мае было выпущено обновление «МойОфис для дома». ИТ-компания в полном объеме выполняет все обязательства перед заказчиками, включая крупных клиентов и партнеров», — заявил представитель НОТ.

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«МойОфис»
ИТ-разработчик российского аналога Microsoft Office зафиксировал убыток почти на 9 млрд руб.

По итогам 2025 г. доля «МойОфис» на рынке офисного ПО в денежном выражении сократилась с 5% до 3%, рассказал РБК директор по консалтингу и аналитике компании «Квадрант технологий» Петр Городецкий. Для сравнения, доля Microsoft в деньгах составила около 8%, «Р7-Офис» — 10%, а лидирующие позиции заняли экосистемные игроки — «Яндекс» и VK.

НОТ была основана в 2013 г. и специализируется на ИТ-разработке отечественного пакета офисного программного обеспечения (ПО). Среди крупнейших клиентов НОТ — госкорпорация «Росатом» и ВТБ, последний в 2022 г. приобрел 100 тыс. лицензий «МойОфис» на сумму 1,2 млрд руб. В линейку ИТ-продуктов входят текстовый и табличный редакторы, редактор презентаций, почтовый сервер Mailion, а также платформа для видеоконференций Squadus. ИТ-продукты компании позиционируются как российская альтернатива Microsoft Office. Основателем НОТ является бизнесмен Дмитрий Комиссаров. В 2019 г. в капитал компании вошла «Лаборатория Касперского», приобретя 29,5% долю, а впоследствии увеличив долю до 68,8%. На текущий момент другими совладельцами являются: Андрей Чеглаков — 22,7%; Дмитрий Комиссаров — 5%; Александр Тимченко — 2,5%; Алексей Доброхотов — 0,75%; Елена Басова — 0,25%.

Значительная корректировка

Корректировка бухгалтерской отчетности сама по себе не является нарушением: действующее российское законодательство допускает подачу уточненной отчетности в случае выявления ошибки или изменения учетной политики, пояснил РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Однако, по его словам, в данном случае масштаб изменений является существенным.

«Когда почти 5 млрд руб. выводятся из состава нематериальных активов и переносятся в расходы, это уже не выглядит как простая техническая правка, — отметил Сергей Учитель. — Для ИТ-компании нематериальные активы представляют собой один из ключевых элементов стоимости бизнеса. Подобная корректировка, как правило, означает пересмотр оценки того, способны ли эти активы приносить экономические выгоды в будущем, либо правомерность их первоначальной капитализации».

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Советник BGP Litigation Элина Бурыкина в разговоре с РБК отметила, что обесценение нематериальных активов могло быть вызвано снижением выручки от их использования.

«Стоимость актива сократилась в два раза. При этом выручка по сравнению с прошлым годом также уменьшилась вдвое. Вероятно, актив теперь генерирует в два раза меньше дохода, соответственно, его справедливая стоимость снизилась», — пояснила она.

По ее словам, корректировка могла быть связана с тем, что аудиторская проверка была завершена уже после сдачи отчетности, и по ее итогам была определена корректная оценка нематериальных активов. Бурыкина подчеркнула, что корректировка бухгалтерской отчетности является стандартной процедурой при выявлении неточностей, однако в данном случае масштаб изменений достаточно существенный, что встречается нечасто.

Замедление финансирования

«Лаборатория Касперского» сокращает поддержку разработки продуктов своего убыточного актива — компании «МойОфис», писал CNews в июне 2026 г., ссылаясь на заявление главы «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского.

«Сейчас мы решили перевести актив, что называется, в режим медленного огня. То есть поддерживаем ИТ-продукты и ИТ-разработку, но не в тех объемах, в которых она была раньше», — сказал Касперский.

В декабре 2025 г. Касперский не исключал возможность продажи «МойОфис» или привлечения в ИТ-компанию нового совладельца, о чем рассказал в интервью. По его словам, переговоры с потенциальными инвесторами ведутся периодически, правда, до подписания меморандума дело еще не доходило.

Антон Денисенко

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