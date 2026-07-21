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«Битрикс24» запустил мигратор из Excel в CRM

Сервис «Битрикс24» объявил о запуске инструмента переноса данных из Excel в CRM.

Компании, ведущие продажи в Excel, тратят время на ручной ввод данных, теряют историю обращений и не могут выстроить полноценную систему продаж. При переходе на CRM проблема усугубляется. Стандартный импорт CSV-файла запускается сразу и без предварительного просмотра результатов. Пользователю непонятно, что перенесется корректно, а что нужно будет исправить.

Мигратор из Excel от «Битрикс24» позволяет перенести клиентскую базу в «Битрикс24 CRM» без потери данных и связей между объектами. Пользователь загружает данные в исходном виде в формате .xls/.xlsx и .csv, а приложение самостоятельно распределяет информацию по полям CRM.

Доступно два режима: простой — система автоматически сопоставляет поля Excel с полями CRM. Подойдет для рядовых сотрудников, которым необходим базовый перенос данных без дополнительных настроек; расширенный — пользователь самостоятельно настраивает параметры миграции, выбирает сущности, вручную задает соответствие полей, связывает объекты из Excel с существующими записями в CRM. Предназначен для продвинутых пользователей и администраторов.

В обоих режимах доступны контроль дубликатов — с возможностью выбора действия при обнаружении совпадения (обновить, пропустить или создать новую запись) — и предварительный просмотр файлов перед переносом.

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