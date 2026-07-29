«Корус Консалтинг»: 63% крупных российских компаний в области управленческой отчетности делают ставку на Excel

Опрос, проведенный «Корус Консалтинг» среди представителей финансовых служб и руководителей ИТ-подразделений крупных российских компаний, показал, что электронные таблицы остаются основным инструментом для планирования и подготовки управленческой отчетности. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

В опросе приняли участие представители 139 российских компаний с годовой выручкой от 2 до 500 млрд руб. Большинство респондентов – финансовые директора и руководители ИТ-подразделений.

Несмотря на внедрение современных систем планирования, значительная часть организаций продолжает опираться на Excel и ручной труд исполнителей. В результате цифровые решения становятся лишь дополнительным инструментом, а не основой для управления. Их потенциал остается нереализованным, поскольку ключевые процессы по-прежнему зависят от ручной обработки данных, согласований и работы в нескольких системах одновременно. Поэтому скорость подготовки информации и принятия управленческих решений определяется не возможностями ИТ-платформ, а тем, насколько быстро компании способны собрать, проверить и согласовать данные.

Когда данные собираются из разных источников, фактические показатели загружаются вручную, а операционные планы не связаны с финансовыми моделями, компаниям требуется больше времени на подготовку прогнозов и оценку последствий изменений. В условиях экономической нестабильности такая задержка может стать критичной: пока формируются новые сценарии, внешняя ситуация уже успевает измениться.

Ключевые выводы исследования

Единую среду планирования использует только треть компаний. 37% респондентов сообщили, что используют единую автоматизированную систему планирования, еще 39% работают по гибридной модели, сочетая EPM-платформы и Excel, а 24% продолжают полностью полагаться на электронные таблицы. Такая фрагментация усложняет интеграцию данных, повышает риск расхождения версий бюджета и замедляет процесс принятия управленческих решений.

Регулярное прогнозирование стало стандартной практикой для большинства компаний, однако уровень его зрелости существенно различается. 70% организаций формируют прогнозы на уровне центров финансовой ответственности (ЦФО), 24% ограничиваются укрупненными моделями (без детализации до ЦФО), а 6% вовсе не строят прогнозы. В условиях высокой неопределенности отсутствие регулярного прогнозирования делает бизнес уязвимым для кризисных сценариев и снижает скорость принятия управленческих решений.

Драйверное планирование внедрено лишь у каждой четвертой компании. Хотя 70% участников строят прогнозы на уровне ЦФО, только 25% используют драйверные модели, связывающие операционные показатели с финансовыми результатами. В 42% компаний подразделения продолжают формировать бюджеты независимо друг от друга. Отсутствие единой логики планирования приводит к рассинхронизации планов продаж, производства, закупок и финансов, из-за чего даже достижение целей отдельными подразделениями не гарантирует выполнения KPI компании в целом.

Автоматизация сбора фактических данных остается одной из ключевых точек роста. Полностью автоматизировали загрузку фактических данных лишь 30% компаний. У 42% учетные системы интегрированы частично, а 28% респондентов продолжают переносить данные в системы планирования вручную. Это увеличивает вероятность ошибок, снижает качество данных и удлиняет цикл подготовки отчетности.

Скорость подготовки управленческой отчетности существенно различается. Только 35% компаний формируют управленческую отчетность в течение одного-пяти дней после окончания отчетного периода. Еще 31% тратят на этот процесс от пяти до 15 дней, а 34% приступают к анализу только после полного закрытия бухгалтерского учета. В условиях быстро меняющейся рыночной ситуации такая продолжительность формирования отчетности ограничивает возможности оперативного управления.

Роль бизнес-подразделений в процессах планирования постепенно усиливается. Коммерческие и производственные подразделения все активнее участвуют в процессе планирования: в 43% компаний они самостоятельно работают в системе планирования, еще в 39% участвуют в согласовании бюджетов. Это свидетельствует о том, что финансовое планирование постепенно перестает быть исключительно функцией финансового блока и становится совместным процессом, объединяющим финансы, производство и коммерческие подразделения.

Факторный анализ используется не в полной мере. Лишь 29% участников исследования считают существующие инструменты анализа отклонений (факторный анализ продаж, себестоимости и расходов) эффективными. Почти половина респондентов (49%) отмечает необходимость совершенствования методологии и ИТ-инструментов для анализа, а 22% компаний вовсе не используют факторный анализ при оценке исполнения планов. Это во многом объясняется тем, что без драйверных моделей реализовать полноценный факторный анализ крайне сложно: когда между операционными показателями и финансовыми результатами нет прямой связи, определить причины отклонений становится значительно труднее.

«Конкурентное преимущество в условиях высокой неопределенности получают компании, которые смогли перейти к сквозным процессам планирования, автоматизированному сбору фактических данных и драйверным моделям. Такой подход позволяет быстрее оценивать влияние внешних изменений на бизнес, оперативно пересчитывать бизнес-сценарии и принимать решения на основе актуальной информации», — сказала Анна Флоринская, директор по развитию бизнеса ГК «Корус Консалтинг».