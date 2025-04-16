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Лузгинов Олег
|16.04.2025
|Directum и «Плаут Консалтинг» стали партнерами в сфере цифровизации бизнеса 1
|15.11.2010
|Австрийский SAP-консультант открыл офис в России 1
Лузгинов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Вольпе Борис 91 1
|Мальков Игорь 1 1
|Мартынов Владислав 113 1
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