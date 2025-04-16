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Лузгинов Олег



16.04.2025 Directum и «Плаут Консалтинг» стали партнерами в сфере цифровизации бизнеса 1
15.11.2010 Австрийский SAP-консультант открыл офис в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лузгинов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

msg Plaut - Plaut Consulting - Плаут Консалтинг 7 2
Питерская группа связистов 435 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
Ciber - Сайбер 30 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 48 1
ALPE consulting - АЛЬПЕ консалтинг 10 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1325 1
SAP SE 5317 1
Lasselsberger - Ласселсбергер 2 1
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ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1281 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3073 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 738 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1225 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11133 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4450 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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