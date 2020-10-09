Исследование: 51% компаний использовали специальное ПО для перестройки бизнеса в пандемию

Согласно результатам экспертного опроса, проведенного Маркетинговым агентством «РБК Исследования рынков» в партнерстве с SAP CIS, большинство компаний (51%) с оборотом от 3 млрд руб. до 100 млрд руб. во время пандемии использовали специальное программное обеспечение для перестройки бизнес-процессов. Самая высокая доля респондентов, выбравших ответ «Да», среди компаний промышленного производства (62%), фармацевтических (61%) и компаний, занимающихся логистикой и перевозкой грузов (59%).

Введение карантинных мер и перевод многих бизнес-процессов на удаленный режим потребовали и существенных изменений в подходах к управлению. Согласно опросу, в большинстве компаний с начала пандемии COVID-19 произошли значительные изменения в таких бизнес-процессах, как управление персоналом (53%), маркетинг, планирование и онлайн-продажи – по 51% соответственно.

При этом меньше всего изменений наблюдалось в промышленных компаниях, которые по объективным причинам не могут перенести все бизнес-процессы в онлайн-пространство. С другой стороны, более динамичными выглядели компании, занятые в розничных продажах, фармацевтике, а также в производстве товаров народного потребления.

Пандемия коронавируса COVID-19 в целом помогла российским компаниям начать перестройку организации бизнеса в сторону цифровизации. Кроме того, кризис подтолкнул руководство компаний к принятию сложных решений по оптимизации существующих бизнес-моделей (43%), поиску путей сокращения издержек (45%), а также развитию новых направлений бизнеса (27%).

Согласно результатам опроса, компании не ожидают возврата к прежней модели ведения бизнеса. Прежде всего, большинство принявших участие в опросе представителей топ-менеджмента российских компаний склоняются к сохранению схемы удаленной работы части сотрудников, чьи обязанности напрямую не связаны с постоянным пребыванием в офисе / в точке продаж / на производстве (68%) и т.д. Кроме того, компании постараются и далее акцентироваться на развитии онлайн-бизнеса, включая, прежде всего, продажи (53%). Причем это относится не только к компаниям из сектора B2C, но и к B2B-компаниям в равной степени.

Между тем, негативное влияние пандемии коронавируса почувствовало на себе абсолютное большинство российских компаний (62%) с оборотом от 3 млрд руб. до 100 млрд руб. независимо от сферы ведения бизнеса, отмечается в исследовании. Падение выручки в период пандемии коронавируса COVID-19 составило 13%. Больше других пострадали ретейлеры, а также производители как промышленных товаров, так и товаров народного потребления, не относящихся к продуктам питания. Тем не менее, среди участников опроса были и такие компании, для которых пандемия нового заболевания стала окном дополнительных возможностей. В частности на финансовых показателях логистических операторов, а также фармацевтических компаний эпидемия сказалась в меньшей степени. Выручка большинства компаний из данных сегментов сократилась в среднем не более чем на 16%, при этом до трети опрошенных экспертов отметили рост выручки на показатели, превышающие 50%.

В целом по результатам исследования российский бизнес ожидает выйти на докризисные показатели развития не раньше, чем к концу декабря 2020 года. Быстрее других планируют восстановиться ретейлеры, наиболее пострадавшие во время вынужденного карантина – они ждут активизации отложенного потребительского спроса и не ожидают новых карантинных ограничений. Тем не менее, по самым оптимистичным прогнозам игроков рынка, российская экономика так и не начнет полноценное восстановление в 2020 году.

«На мой взгляд, один из важных выводов этого исследования – компании обратили внимание на digital-составляющую своего бизнеса и поняли, что старые бизнес-модели уже не работают. Кризис всегда мотивирует на развитие, и COVID-19 сломал много стереотипов и привычных всем схем в построении бизнес-процессов. Многие ждут вторую волну эпидемии и связанные с этим сложности в бизнесе. В таких условиях для компаний становится важна каждая секунда, которая поможет ускорить исполнение процессов. Цифровые технологии – это как раз тот инстурмент, который поможет эту задачу решить» - отметил Алексей Петунин, управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ.

«РБК Исследования рынков» с 4 по 28 августа провели опрос более 150 представителей высшего руководства крупнейших компаний с годовым оборотом от 3 млрд руб. до 100 млрд руб. из разных сегментов рынка: ретейл; производство и дистрибуция товаров народного потребления; промышленное производство; фармацевтика (производство, дистрибуция, ретейл); логистика и перевозка грузов. Цель исследования – оценить степень влияния коронавируса на бизнес в России.