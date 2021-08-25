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Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч

Количество поставщиков в бизнес-сети SAP Ariba в России и СНГ составило более 110 тыс. компаний. На сегодняшний момент в России и СНГ через SAP Ariba выполнено более 850 тыс. заказов на поставку на общую сумму более 8 млрд долларов.

SAP Ariba – международная бизнес-сеть, которая насчитывает сегодня 6,7 млн компаний из 190 стран. В России и СНГ сеть начала активно развиваться с 2014 года, с этого момента количество поставщиков увеличилось более чем в 10 раз. С 2015 года решение SAP Ariba находится в российском центре обработки данных SAP. На сегодняшний день во всем мире в SAP Ariba размещено свыше 195 млн позиций в каталоге, сетью пользуются 34 млн потенциальных покупателей, которые ежегодно совершают платежи на сумму более 50 млрд долларов.

Лидерами по количеству зарегистрированных в системе поставщиков являются компании из государственного сектора, отрасли товаров народного потребления, медико-биологической отрасли, ИТ-компаний, химической индустрии и промышленного оборудования.

«С помощью облачных бизнес сетей, таких как SAP Ariba, российские компании становятся частью мирового торгового сообщества и могут организовывать продажи своих товаров в любую точку мира в краткие сроки и без бумажной волокиты. Это легкий способ выходить на международные рынки, продвигать отечественную продукцию и составлять конкуренцию иностранным производителям. Ежедневно в SAP Ariba совершается более 750 сделок, а число поставщиков товаров увеличивается на 670 тыс. ежегодно», — отметил Алексей Петунин, исполнительный директор SAP CIS.

На сегодняшней день SAP Ariba пользуются такие компании, как «Полюс», Segezha Group, BIOCAD, НЛМК, «Уралхим» и др.

Владимир Бахур

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