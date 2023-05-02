Разделы

Цифровизация
|

«Гармония MDM» поможет клиентам «Корус консалтинг» навести порядок в справочных данных

Направление аналитических решений ГК «Корус консалтинг» расширяет линейку продуктов для управления справочными данными российской MDM-системой «Гармония MDM», входящей в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг».

Отечественное решение «Гармония MDM» предназначено для управления нормативно-справочной информацией. С его помощью в компаниях создаются единые источники полной и непротиворечивой информации, необходимой для работы разных бизнес-подразделений. Решение позволяет настраивать любые справочники и атрибуты прямо в пользовательском интерфейсе. «Гармония MDM» помогает устранить дублирование записей, разрозненность данных и попадание в отчетность недостоверной информации. За счет использования одного источника минимизируется стоимость ведения систем нормативно-справочной информации.

«Гармония MDM» предлагает гибкий workflow для обработки заявок от бизнес-пользователей на создание и изменение мастер-данных. Кроме того, в системе предусмотрена функциональность для настройки уведомлений на любые события, проверки качества справочных данных с помощью настраиваемых бизнес-правил, обмена данными с разными источниками.

Система обладает алгоритмами нечеткого поиска по сходству объектов для работы с дублями. Также при помощи продукта можно централизованно управлять маршрутизацией данных и поддерживать территориально-распределенные организации с филиальной структурой. Для работы с большими данными используется поисковая система ElasticSearch.

«Master Data Management (MDM) – важнейший элемент для создания прозрачной системы управления данными организации. Такие решения отвечают за качество справочных данных, которые затем используются в информационных системах. Однако на российском рынке до недавнего времени ощущался недостаток импортонезависимых MDM-систем корпоративного уровня. Теперь мы смело можем предложить партнерам проверенное решение – “Гармония MDM”», – сказала Алиса Школьникова, руководитель направления Data Governance департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

«Одно из главных преимуществ MDM — значительное ускорение процесса обработки данных и уменьшение числа ошибок в них. Благодаря этому руководители могут принимать более оперативные и точные управленческие решения. Это особенно важно для бизнеса сейчас, когда ситуация на рынке постоянно меняется», – отметил Евгений Обелов, технический директор «Гармония MDM». – «Вместе с “Корус консалтинг”, эксперты которой обладают многолетним опытом реализации комплексных проектов по управлению данными и аналитической отчетности, мы будем рады помогать компаниям повышать прозрачность их бизнеса».

***

Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. В «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США выдали патент на российский ИИ на принципах, «которых не хватает chatGPT»

МТС два года назад должна была построить ЦОД, но все еще ищет «наилучшую площадку»

«Аэрофлот» отказывается от SAP в пользу «1С»

Минцифры создает центр компетенций по БПЛА для замещения ПО иностранных дронов

МТС купила разработчика ИТ-решений для крупных автопарков

Убегая из России, HPE простила почти миллиард легендарному ИТ-интегратору

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

Показать еще

Наука

Прорыв в фотонных технологиях — физики наблюдали отражение электромагнитных сигналов во времени

Новый экваториальный ледник на Марсе подтверждает, что люди там могут выжить

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими
Показать еще