«Гармония MDM» поможет клиентам «Корус консалтинг» навести порядок в справочных данных

Направление аналитических решений ГК «Корус консалтинг» расширяет линейку продуктов для управления справочными данными российской MDM-системой «Гармония MDM», входящей в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг».

Отечественное решение «Гармония MDM» предназначено для управления нормативно-справочной информацией. С его помощью в компаниях создаются единые источники полной и непротиворечивой информации, необходимой для работы разных бизнес-подразделений. Решение позволяет настраивать любые справочники и атрибуты прямо в пользовательском интерфейсе. «Гармония MDM» помогает устранить дублирование записей, разрозненность данных и попадание в отчетность недостоверной информации. За счет использования одного источника минимизируется стоимость ведения систем нормативно-справочной информации.

«Гармония MDM» предлагает гибкий workflow для обработки заявок от бизнес-пользователей на создание и изменение мастер-данных. Кроме того, в системе предусмотрена функциональность для настройки уведомлений на любые события, проверки качества справочных данных с помощью настраиваемых бизнес-правил, обмена данными с разными источниками.

Система обладает алгоритмами нечеткого поиска по сходству объектов для работы с дублями. Также при помощи продукта можно централизованно управлять маршрутизацией данных и поддерживать территориально-распределенные организации с филиальной структурой. Для работы с большими данными используется поисковая система ElasticSearch.

«Master Data Management (MDM) – важнейший элемент для создания прозрачной системы управления данными организации. Такие решения отвечают за качество справочных данных, которые затем используются в информационных системах. Однако на российском рынке до недавнего времени ощущался недостаток импортонезависимых MDM-систем корпоративного уровня. Теперь мы смело можем предложить партнерам проверенное решение – “Гармония MDM”», – сказала Алиса Школьникова, руководитель направления Data Governance департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

«Одно из главных преимуществ MDM — значительное ускорение процесса обработки данных и уменьшение числа ошибок в них. Благодаря этому руководители могут принимать более оперативные и точные управленческие решения. Это особенно важно для бизнеса сейчас, когда ситуация на рынке постоянно меняется», – отметил Евгений Обелов, технический директор «Гармония MDM». – «Вместе с “Корус консалтинг”, эксперты которой обладают многолетним опытом реализации комплексных проектов по управлению данными и аналитической отчетности, мы будем рады помогать компаниям повышать прозрачность их бизнеса».

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. В «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.