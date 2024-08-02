Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

«МегаФон»: В Татарстане выросла популярность автотуризма

Татарстанцы стали активнее путешествовать в Москву на автомобилях. Летом 2024 г. количество жителей республики, которые добираются до столицы по новой трассе М-12 «Восток», увеличилось на 30% по сравнению с весенними месяцами и на 88% — с зимним периодом 2024 г. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной информации с базовых станций, расположенных вдоль новой магистрали, соединяющей Москву и Казань. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пик поездок пришелся на 13‑14 июля 2024 г. — первые солнечные выходные месяца, а также недавно минувшие 27-28 июля 2024 г. В пути пассажиры предпочитают смотреть видео и общаться в мессенджерах и соцсетях. Самое популярное приложение для обмена сообщениями в дороге — Telegram, для просмотра новостей друзей — «ВКонтакте». На каждый из этих сервисов приходится по 10% всего интернет-трафика путешественников.

Чтобы у автотуристов был доступ в интернет на всем протяжении пути, «МегаФон» ввел в эксплуатацию порядка 20 телеком-объектов на татарстанском участке дороги от границы с Чувашией до села Шали в 43 км от Казани. Оператор установил базовые станции на специальных сооружениях высотой от 40 до 50 метров для наибольшего радиуса покрытия. Телеком‑объекты дополнительно оснащены аккумуляторными батареями, которые смогут поддержать работоспособность объектов в случае нештатных ситуаций.

«После установки оборудования максимальная скорость передачи данных на автобане составляет 100–150 Мбит/с. Этого достаточно для использования модема, роутера или обновления программного обеспечения мультимедийных систем автомобиля, а также для потокового прослушивания музыки, работы с картографическими и развлекательными сервисами во время движения. Важно, что базовые станции дополнительно обеспечили мобильным интернетом и связью более пяти тысяч татарстанцев, проживающих в населенных пунктах недалеко от магистрали», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Тенденции развития комплексных систем управления закупками: требования бизнеса к автоматизации закупочных процессов

Помимо жителей регионов, через которые проходит трасса, по М-12 чаще других путешествуют автолюбители из Самарской, Ульяновской, Ивановской областей, Санкт-Петербурга, республик Башкортостан и Мордовия. Трасса стала удобным маршрутом для путешествий, предоставляя возможность быстро и комфортно добраться до нужных мест.

На сегодняшний день скоростная автомагистраль М-12 пролегает по территориям Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. В 2024 г. планируется проложить маршрут от Казани до Екатеринбурга.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Олимпийская диверсия: По всей Франции перерезали оптоволоконные кабели

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Создана технология, черпающая электричество буквально из воздуха. Аккумуляторам и батарейкам предсказано забвение

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Обзор ноутбука ICL Raybook S1411 G2R: ультралегкий корпоративный помощник

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024