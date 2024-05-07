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Исследование «МегаФона»: у россиян вырос интерес к новостройкам Татарстана

Жители регионов страны стали чаще присматриваться к строящейся недвижимости в Татарстане. С января по апрель 2024 г. их активность на сайтах застройщиков многоэтажных и частных домов выросла в 2,3 раза в сравнении с тем же периодом 2023 г. Наибольший интерес потенциальных покупателей сосредоточен на новом жилье в Казани. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитики «МегаФона» изучили обезличенные данные пользовательских обращений на специализированные интернет-ресурсы: с начала 2024 г. чаще всего жители других субъектов заходили на порталы девелоперов столицы республики. На эти платформы пришлось более половины (57%) суммарного дата-трафика сайтов недвижимости.

Квартирами в новых домах Казани и малоэтажным жильем в пригороде интересуются жители Москвы, Башкортостана, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей. Следующие по популярности — сайты новостроек в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. На них в основном заходят москвичи, башкортостанцы, а также покупатели из ХМАО-Югра, Санкт-Петербурга и Ярославской области.

По приросту трафика год к году на интернет-ресурсах недвижимости Татарстана лидируют жители Дальнего Востока. Амурчане в шесть раз чаще стали искать квартиры и дома в республике. Пользователи из Псковской области заняли второе место: их интерес увеличился в четыре раза. Абоненты из Пермского края замыкают тройку с показателем в 3,9 раза.

«Жители других регионов выбирают Татарстан для получения образования, трудоустройства или ведения бизнеса. Этому способствует благоприятный экономический климат, богатая культура и развитая инфраструктура. Чтобы республика была комфортнее и по доступности мобильных сервисов, мы каждый день работаем над развитием собственной сети. В этом году инженеры запустили новое оборудование в быстро застраивающихся казанских поселках, вдоль новой трассы М-12, а также в деревнях и селах четырех районов», — отметил директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

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Как показывают цифры года, жители других регионов страны преимущественно изучают сайты застройщиков республики в осенний период — традиционно самую горячую пору на рынке недвижимости. Пиковые показатели приходятся на сентябрь и ноябрь.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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