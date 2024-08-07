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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в популярном селе Татарстана

Жителям и гостям села Мингер в Татарстане стала доступна скорость загрузки данных в смартфоне до 100 Мбит/c. «МегаФон» установил базовую станцию стандарта LTE в населенном пункте, знаменитым масштабным празднованием Сабантуя. Также здесь проходит финал мирового турнира по поясной борьбе корэш.

В селе, расположенном в Сабинском районе, проживает менее 300 человек. При этом каждое лето в Мингер на мероприятия, посвященные завершению посевных работ, приезжают тысячи гостей не только из Татарстана, но и из других регионов России. С недавних пор село стало известно и за пределами страны. С 2018 г. Мингер принимает чемпионат и первенство мира среди юношей по корэш. В этом году в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 27 стран.

В селе функционируют социальные объекты, включая начальную школу, детский сад, библиотеку и фельдшерско-акушерский пункт. Еще здесь есть хилинг-отель со спа-комплексом, привлекающий гостей из разных уголков страны.

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«Развитие сельского туризма набирает обороты. Многие выбирают отдых вдали от городской жизни, чтобы насладиться красотой природы, свежим воздухом и изучить традиции и культуру. Мингер — особенное место. Интернет-трафик, потребляемый туристами, зачастую больше объемов местных жителей. Чтобы обеспечить достаточную скорость интернета для всех, инженеры установили оборудование, работающее на средних частотах LTE, для оптимизации пропускной способности сети. Дополнительно для увеличения дальности сигнала был использован низкий частотный диапазон», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Ранее до поселения «долетал» слабый сигнал связи оператора. Теперь же местные жители и посетители мероприятий могут с комфортом пользоваться интернет‑сервисами: смотреть потоковое видео в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях, заходить на портал «Госуслуг», работать и учиться удаленно.

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