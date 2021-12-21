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Пятнадцать «ЭларСканов» поставлены в архивы Республики Татарстан

Муниципальные архивы Татарстана получили новые профессиональные отечественные сканеры «ЭларСкан». Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

В Архивном отделе города Набережные Челны, а также в Архивных отделах четырнадцати муниципальных районов, среди которых Зеленодольский, Агрызский, Чистопольский, Кукморский и другие, сотрудники ведут работу по оцифровке на новых современных планетарных сканерах модели «ЭларСкан» А2-400. «ЭларСкан» предназначен для качественной и быстрой оцифровки как сшитых, так и расшитых документов. V-образная книжная колыбель имеет возможность раскрытия на 90, 120 и 180 градусов. Использовать профессиональное оборудование в архивах смогут для сканирования оригиналов толщиной до 15 см и весом до 15 кг. Стоит отметить, что модели «ЭларСкан» входят в реестр РЭП и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки документов и фондов в соответствии с требованиями регуляторов.

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«ЭларСкан»

С помощью «ЭларСкан» в муниципальных архивах в первую очередь оцифруют наиболее востребованные и ценные оригиналы. Работа по оцифровке ведется системно, в течение последних нескольких лет в архивы Татарстана были поставлены еще более десяти сканеров «ЭларСкан». Создаваемые на них электронные копии документов используются, в том числе, для наполнения «Единой архивной информационной системы Республики Татарстан». Создание цифровых копий архивных материалов дает возможность больше не обращаться к бумажным оригиналам, тем самым обеспечив сохранность фондов и увеличив скорость работы с ними, в частности, для оказания социально-правовых услуг гражданам.

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