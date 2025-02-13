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Татарстанский оператор «Летай» ускорил мобильный интернет для студентов

В январе 2025 г. на объектах социальной инфраструктуры в Татарстане скорость мобильного интернета у абонентов «Летай» локально увеличилась до 2 раз. Покрытие 4G улучшили на территориях образовательных учреждений и площадок культурного досуга. Это стало возможно благодаря модернизации и строительству 14 базовых станций (БС) по всей республике.

Так, качество связи повысилось для казанцев, живущих в жилом массиве «Салават Купере». А в Набережных Челнах ускорили мобильный интернет на площади Азатлык, вблизи ТЦ «Палитра» и концертного зала им. Сары Садыковой. Абонентам стало удобнее совершать покупки, проводить культурный досуг и при этом быть онлайн, чтобы общаться с близкими или уточнить что-то в поисковике.

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Бизнес

«Летай» продолжил делать мобильный интернет доступнее для молодых – самых активных пользователей Сети. Например, за счет модернизации БС, проведенной в прошлом месяце, скорость передачи данных увеличилась более чем в 2 раза рядом с машиностроительным техникумом и аграрным колледжем в Бугульме, а также в 1,5 раза у сельскохозяйственного техникума им. Г.И. Усманова и автовокзала в Чистополе. Радиосигнал усилили и около нижнекамского филиала КИУ им. В.Г. Тимирясова. А у жильцов близлежащих микрорайонов свелись к минимуму обрывы голосовых вызовов.

Кроме того, новые точки связи появились в селе Большой Сардек Кукморского района и поселке Осиново Зеленодольского района.

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