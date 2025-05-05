Мобильная связь «Телфин» в три раза сокращает число пропущенных звонков в «Артси Восток»

Провайдер коммуникационных решений «Телфин» подключил сотрудников АО «Артси Восток» к единой корпоративной коммуникационной платформе, разработанной на базе виртуальной АТС «Телфин.Офис» и мобильной связи «Телфин». Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

АО «Артси Восток» — официальный и эксклюзивный представитель международной компании CITEL в России и странах СНГ. Компания специализируется на поставке устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и решений для молниезащиты. Основной информационной площадкой компании является сайт overvoltage.ru, где представлены продукты CITEL и реализована техническая поддержка клиентов. АО «Артси Восток» работает с промышленными предприятиями, проектными организациями и с частными клиентами и электромонтажными компаниями. География поставок охватывает всю Россию, Беларусь, Казахстан и другие страны СНГ.

У компании «Артси Восток» ранее уже был опыт использования IP-телефонии. С помощью сервисов «Телфин» организация перешла на более стабильное и функциональное решение связи, которое полностью соответствует бизнес-задачам интернет-магазина. Были подключены многоканальные телефонные номера Москвы и АТС «Телфин.Офис» с набором сервисов: приветствие, IVR, сценарии и очередь звонков, группы добавочных номеров, переадресация и др.

Корпоративная система «Мегаплан» была интегрирована в новую коммуникационную платформу. Процесс объединения сервисов занял всего несколько часов, в результате сотрудники АО «Артси Восток» получили возможность звонить клиентам из CRM, вести в системе полную историю коммуникаций, включая статистику обращений клиентов и записи разговоров. Умная маршрутизация обеспечивает автоматическое распределение вызовов по персональным менеджерам.

Важным элементом коммуникационной платформы АО «Артси Восток» стала мобильная связь «Телфин». С ее помощью удалось подключить всех удаленных специалистов к единой телефонной сети. Теперь находясь вне офиса, операторы остаются на связи и в считанные секунды принимают вызовы от клиентов и коллег. В компании в три раза сократилось число пропущенных звонков: вызовы распределяются по свободным менеджерам на их мобильные номера.

«С помощью решений «Телфин» и «Мегаплан» мы оптимизировали работу сотрудников, сохранив полный контроль. Теперь находясь в деловой поездке, наши специалисты всегда остаются на связи с клиентами и могут принимать звонки, которые приходят на корпоративные телефонные номера. Благодаря интеграции сервисов мы также собираем статистику и записи даже по тем звонкам, которые были обработаны с мобильных номеров», — сказал Илья Видинеев, генеральный директор АО «Артси Восток».

Новая коммуникационная платформа позволила повысить качество обслуживания клиентов. Индивидуальные сценарии маршрутизации звонков, статистика по работе менеджеров, интеграция телефонии с CRM «Мегаплан» и другими рабочими инструментами помогли полностью исключить пропущенные звонки и упростить работу сотрудников вне офиса.