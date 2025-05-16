Сети 5G больше не нужны. Китай запускает сотовую связь нового поколения в 10 раз быстрее. И это не 6G
Китай построил сотовые сети 5G-A – модифицированную версию связи 5G, которая позволяет передавать данные в 10 раз быстрее. Первопроходцем в этом стал оператор China Telecom. Предельная скорость передачи – 10 Гбит/с против 1 Гбит/с у стандартных сетей пятого поколения. Это сравнимо с передачей данных по очень быстрым 10-гигабитным локальным сетям.
Гигабайты по воздуху
Китай переходит на сотовую связь нового поколения – 5G-A. Как пишет портал MyDrivers, пропускная способность таких сетей в 10 раз выше на фоне обычных сетей 5G – 10 Гбит/с против 1 Гбит/с.
Иными словами, 5G-A позволяют скачивать информацию на скорости до 1,25 ГБ/с. То есть стандартный 1,45-гигабайтный фильм с известных каждому россиянину ресурсов можно скачать чуть более, чем за секунду.
Для сравнения, в России до сих пор нет 5G – операторы выжимают последние соки из морально устаревших сетей 4G или LTE. В нескольких регионах скорость в них перевалила за 100 Мбит/с, но это все еще в 100 раз меньше, нежели в сетях 5G-A – всего лишь около 12,5 МБ/с.
Первому оператору приготовиться
Первым сотовым оператором в Китае, который предоставил своим абонентам доступ к сотовым сетям 5G-A, стал China Telecom, крупнейший на китайском рынке мобильной связи. Полноценный запуск сетей запланирован на 17 мая 2025 г. – в этот день ежегодно отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества. Этот праздник учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в марте 2006 г.
China Telecom обещает своим абонентам массу преимуществ при использовании сотовых сетей нового поколения. Например скорость загрузки, она же Upload Speed, которая почти всегда ниже скорости скачивания, будет достигать 3 Гбит/с или около 384 МБ/с. Несмотря на четырехкратную разницу со скоростью скачивания, 3 Гбит/с – это по-прежнему внушительное значение.
China Telecom также пообещал возможность прямого подключения смартфона к спутниковым каналам связи и дополнительные бонусы в виде пользования приложениями на базе искусственного интеллекта, включая защиту от мошенников и спама и облачное хранилище с поддержкой нейросетей.
Тщательная проработка
Как пишет MyDrivers, China Telecom собирается запустить 5G-A именно в коммерческую эксплуатацию. Это означает, что подключиться к новым сетям, в теории, сможет любой человек, находящийся на территории Китая и обладающий устройством с поддержкой 5G-A. Это необязательно должен быть именно мобильный гаджет – например, подойдет современный офисный или домашний роутер со слотом для SIM-карты, способный раздавать по Wi-Fi не только проводной интернет, но и мобильный.
Непосредственно коммерческому запуску сетей 5G-A в Китае предшествовала длительная подготовка. Она включала в себя тестирование на территории почти всей страны. MyDrivers пишет, что проверка связи проходила в 31 провинции Китая, однако в настоящее время в Китае насчитывается лишь 23 провинции в дополнение к пяти автономным районам, четырем городам центрального подчинения и двум специальным административным районам.
Пока не для всех
По данным MyDrivers, на момент запуска доступ к китайским сетям 5G-A появится у 50 млн человек. При этом портал не приводит темпы распространения этой технологии.
На деле это крайне маленькое значение, потому что на начало 2025 г. в Китае проживало около 1,45 млрд человек. Но даже если брать во внимание исключительно абонентскую базу China Telecom, лишь приблизительно восьмая ее часть сможет подключиться к 5G-A в первых день работы этих сетей.
На начало 2024 г. услугами China Telecom пользовалось около 409 млн человек. Из них лишь 322 млн были подключены к сетям 5G.