Владимир Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили более 22 млн раз

С момента запуска в 2014 г. инвестпортал Москвы посетили свыше 22 млн раз. Ежедневно на платформу заходят около девяти тыс. уникальных пользователей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиционный портал Москвы начал работу в 2014 г. как ресурс для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городскими структурами. Здесь они могут найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах. За время работы на портале зафиксировали более 22 млн визитов. Каждый день его посещают около девяти тыс. уникальных пользователей, количество зарегистрированных личных кабинетов превышает 111 тыс.», — сказал Владимир Ефимов.

На базе ресурса функционирует инвестиционная карта столицы, которая позволяет в режиме реального времени найти актуальные лоты на городских торгах, земельные участки и помещения для создания и развития промышленных производств, в том числе на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва». На карте отображаются площадки для ведения бизнеса с детальной информацией о строящихся рядом деловых и социальных объектах и транспортной инфраструктуре. Помимо инвесткарты, на портале доступны и другие сервисы.

«С помощью цифровых инструментов пользователи могут заполнить заявку на получение субсидии и льготного займа, направить на рассмотрение инвестиционный проект или концессионную инициативу, записаться на осмотр выставленной на торги городской недвижимости и подобрать меры поддержки. Кроме того, при помощи портала можно обратиться в центр поддержки промышленности, подобрать образовательную программу в «Московской технической школе» и подать заявку на помощь в расширении экспортной деятельности», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, в 2023 г. цифровые возможности инвестиционного портала были значительно доработаны и расширены.

«Непрерывное развитие сервисов портала позволяют ему сохранять статус одного из наиболее востребованных специализированных ресурсов для инвесторов и предпринимателей. Так, благодаря добавлению новых информационных и аналитических слоев на инвесткарту у пользователей появилось больше онлайн-инструментов для оценки потенциала той или иной площадки, просчета экономической эффективности и транспортной доступности проекта. А в результате расширения функциональных возможностей в разделе “Имущество от города” стало удобнее подбирать недвижимость по площади, локации и другим важным критериям», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Инвестиционный портал Москвы предоставляет исчерпывающую информацию о мерах поддержки, в том числе и для промышленных предприятий, налоговых режимах и льготах. Ресурс сокращает время инвестора при поиске площадки под открытие или развитие производства, предоставляет возможность оценки и предварительного расчета эффективности будущего бизнеса, открывает канал прямой коммуникации с правительством Москвы, что, в свою очередь, позволяет городу оперативно реагировать на запросы предпринимателей и инвесторов.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».