Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

CNews Forum Кейсы: IVA Technologies расскажет об IPO как драйвере роста для бизнеса

19 июня генеральный директор компании Станислав Иодковский выступит на мероприятии CNews, где раскроет делали успешного кейса выхода IVA Technologies на IPO.

В 2024 г. IVA Technologies стала в первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций. Станислав Иодковский расскажет о ключевых факторах лидерства: росте российского рынка корпоративных коммуникаций, развитии уникальной экосистемы продуктов и сервисов, особенностях клиентоориентированного подхода, акценте на R&D и импортозамещении иностранных сервисов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Экс-директор Oracle в России стал коммерческим директором СУБД «Яндекса»

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Сбербанк создал «убийцу» сбежавшего из России сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024