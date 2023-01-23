ГК Softline оснастила детский технопарк «Кванториум» в Смоленской области

Softline поставила высокотехнологичное оборудование и образовательные наборы для детского технопарка «Кванториум» в Вязьме (Смоленская область). По итогам проекта была обеспечена работа двух квантумов – «Робототехника» и «Хайтек». Обучаясь на современном оборудовании, школьники Вяземского района смогут осваивать передовые технологии, заниматься прототипированием и программированием, а также конструировать роботов.

Детский технопарк «Кванториум» работает на базе вяземской средней школы №2 с сентября 2022 г. Площадка дополнительного образования рассчитана на детей от 12 до 18 лет. «Кванториум» был открыт в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В технопарке, нацеленном на развитие современных компетенций и навыков, обучение организовано по направлениям: «Хайтек», «Физика», «Химия», «Биология», «Гео-Аэро», «Робототехника». Заниматься в кванториуме могут все желающие школьники Вяземского района.

Мультивендорное оборудование для работы лабораторий по двум направлениям – «Робототехника» и «Хайтек» – было подобрано и поставлено ГК Softline, поставщиком решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. В течение четырех лет группа компаний помогает образовательным учреждениям в реализации нацпроекта «Образование». Учебные наборы и специализированное оборудование отвечают всем требованиям технопарка как к стоимости, так и к функциональности, отмечают в Softline.

«В течение многих лет мы поставляем в учебные заведения по всей стране самое современное аппаратное и программное обеспечение, тем самым содействуя развитию российского образования. В оборудованных с нашей помощью классах и лабораториях кванториума Вязьмы уже обучаются талантливые ребята. Они занимаются проектной и исследовательской работой, приобретают профессиональные и командные навыки, «пробуют» себя в самых перспективных направлениях. Применяя цифровые технологии, школьники смогут освоить программы технического и естественно-научного профиля и приобрести знания, востребованные для работы в инновационных областях», – сказал Александр Гуркин, руководитель направления развития бизнеса департамента комплексных проектов ГК Softline.

«Сам формат кванториума расширяет границы привычного нам общего образования. Для нас важно, чтобы как можно больше детей из Вяземского района получили возможность заниматься проектной деятельностью и формировать изобретательское мышление в стенах интеллектуального пространства, оборудованного по последнему слову техники. Наши увлеченные ребята уже изучают основы программирования, разрабатывают роботов, занимаются 3D-моделированием и промышленным дизайном, знакомятся с механикой, мехатроникой и электромеханикой. За время работы кванториума ребята уже изучили основы электроники и даже смогли самостоятельно построить более 20 электрических цепей. Более того, новое оборудование позволяет и преподавателям совершенствовать свои педагогические компетенции, открывать новые подходы в обучении. Мы благодарим ГК Softline за содействие в развитии нового образовательного формата, который поможет ученикам освоить инновационные и перспективные области и впоследствии реализовать себя в наукоемких отраслях», – сказал Александр Алещенков, руководитель детского технопарка «Кванториум».