Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье процесс подачи заявления на денежные выплаты льготникам перевели в проактив

Услуга по назначению ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, живущим в Московской области, стала проактивной. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь не потребуется самостоятельно заполнять заявление для получения услуги. В личном кабинете регионального портала появится предзаполненная форма, поэтому пользователю останется лишь сверить указанные данные и направить заявление в ведомство. Даже если человек предпочтет подать заявку самостоятельно, форма автоматически заполнится системой на основании имеющихся сведений», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, в рамках оптимизации внедрили удобный сервис, который заранее проверяет, не подавал ли заявитель аналогичное заявление раньше. Это поможет избежать повторной подачи, если по предыдущему обращению еще нет решения.

Правом на получение выплаты обладают жители Подмосковья, относящиеся к льготным категориям: «Ветеран труда», «Ветеран военной службы», «Труженик тыла» или «Реабилитированное лицо» и др., зарегистрированные в Московской области и не получающие ежемесячную денежную выплату за счет средств федерального бюджета.

Услуга «Назначение ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Ее предоставляют бесплатно в течение семи рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: