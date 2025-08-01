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Поддержка ИТ-отрасли
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В Подмосковье стартовал седьмой отбор на получение ИТ-грантов

На портале госуслуг Московской области стартовал новый отбор на предоставление ИТ-грантов в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Государственные меры поддержки формируются исходя из реальных задач ИТ-сферы. В Подмосковье каждая компания, работающая в области информационных технологий и отвечающая установленным требованиям, может претендовать на грант. Такие программы помогают отрасли расти, усиливают ее конкурентоспособность и открывают новые возможности для развития региона», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом грант предоставляется, если в штат организации принято пять и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

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