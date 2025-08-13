ИИ поможет получить почтовый адрес в Подмосковье

В Подмосковье к электронной услуге «Присвоение адреса» подключили искусственный интеллект. Об этом CNews рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Присвоение почтового адреса – одна из самых популярных услуг на региональном портале. С начала года ею воспользовались уже более 100 тыс. раз. А теперь благодаря внедрению искусственного интеллекта процесс стал еще удобнее: ИИ анализирует подгруженные в электронную форму сканы документов и мгновенно подсказывает, если обнаружены ошибки», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Адрес – обязательная характеристика объекта недвижимости, позволяющая определить его местонахождение. Его можно присвоить квартире, офису, земельному участку, машино-месту и даже объекту незавершенного строительства.

Услуга «Присвоение адреса» доступна на региональном портале в разделе «Земля» – «Оформление и регистрация». Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить сканы правоустанавливающих документов, а в случае обращения через представителя – также доверенность. Искусственный интеллект проанализирует файлы и оперативно сообщит о любых несоответствиях.