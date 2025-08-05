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Умные сервисы упростили оформление льготных путевок в Подмосковье

На портале госуслуг Подмосковья оптимизировали услугу «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками». В электронную форму заявления внедрены умные сервисы. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь заявители, которые уже стоят на учете для получения бесплатного санаторно-курортного лечения, узнают информацию о своей очереди прямо при подаче заявления на предоставление путевки. Новый умный сервис мгновенно отобразит данные на экране. Кроме того, если медицинские показания для лечения не изменились, повторная справка больше не нужна – сведения будут запрошены автоматически», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В Московской области право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путевка предоставляется по медицинским показаниям в санаторно-курортные организации, расположенные в России, в порядке очередности и не чаще одного раза в год.

Чтобы встать на учет, нужно получить справку 070/у от терапевта в поликлинике и подать электронное заявление на региональном портале. Граждане, ранее включенные в очередь и повторно подающие заявку на получение путевки, увидят информацию об очередности прямо при заполнении онлайн-формы. Умный сервис отобразит на экране данные о порядке очереди, причинах постановки на учет, дате включения в очередь и сроке окончания медицинской справки.

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«Также в услугу внедрен сервис предпроверки наличия ранее поданного заявления. Он поможет избежать повторной подачи, если по предыдущей заявке еще не принято решение», – сказала Надежда Куртяник.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Организация отдыха». Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

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