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Рассчитать стоимость вывоза стройотходов можно на портале госуслуг Московской области

Цифровой сервис на региональном портале госуслуг рассчитывает примерную стоимость вывоза строительных отходов перед отправкой заявления. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Правильный вывоз строительных отходов – это вклад в экологию нашего региона. Новый цифровой сервис, который рассчитывает предварительную стоимость вывоза, делает процесс более прозрачным для жителей. Кроме того, заявитель может выбрать удобный день вывоза отходов или перенести дату в момент подтверждения заявки», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Заказы на вывоз строительных отходов через региональный портал оформляются только с проверенными организациями. Вывезти можно: строительные смеси, кровельные материалы, блоки и кирпичи, доски, бревна, оконные рамы, керамическую и иную плитку.

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Сервис «Вывоз строительных отходов» расположен на главной странице портала. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА.

После отправки онлайн-заявки с заявителем свяжется оператор для подтверждения и согласования сроков и стоимости вывоза. Оплата за работу выполняется в день выполнения заказа.

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