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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Юрин Игорь

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД 1
05.07.2013 Атака на «Аэрофлот»: Как в «Касперском» изучали содержимое ноутбука хакеров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Юрин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Интеллектика - Intellectika 18 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Lenovo Group 2447 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Гигант - Гигант-Компьютерные системы - ГКС - Гигант Комплексные системы - Гигант Производство 30 1
Сигналтек - Signaltec 21 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Assist - Ассист 218 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 250 1
Proxy-server - Прокси-сервер 346 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 1
SOCKS - сетевой протокол сеансового уровня модели OSI - Open Systems Interconnection model 39 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Инжиниринг - Реверс-инжиниринг - Обратный инжиниринг - Обратная разработка - Reverse engineering 108 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 1
Microsoft Windows 16882 1
Лунина Наталья 8 1
Пермяков Максим 31 1
Дадинский Сергей 11 1
Артимович Игорь 31 1
Гелемеев Михаил 7 1
Ануфриев Григорий 2 1
Бабаев Алексей 4 1
Легостаев Алексей 2 1
Касперский Евгений 337 1
Врублевский Павел 105 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Россия - Крайний Север 350 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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