Индексная книга (каталог) CNews*
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Юрин Игорь
СОБЫТИЯ
|09.06.2026
|Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД 1
|05.07.2013
|Атака на «Аэрофлот»: Как в «Касперском» изучали содержимое ноутбука хакеров 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Юрин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
|C/C++ - Язык программирования 894 1
|ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 1
|Microsoft Windows 16882 1
|Лунина Наталья 8 1
|Пермяков Максим 31 1
|Дадинский Сергей 11 1
|Артимович Игорь 31 1
|Гелемеев Михаил 7 1
|Ануфриев Григорий 2 1
|Бабаев Алексей 4 1
|Легостаев Алексей 2 1
|Касперский Евгений 337 1
|Врублевский Павел 105 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.