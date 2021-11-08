«Айдеко» о проблемах защиты сетевого периметра в рамках форума CNews
9 ноября 2021 г. компания «Айдеко» примет участие в CNews Forum 2021, который в этом году пройдет в онлайн формате.
В рамках секции «Информационная безопасность» директор «Айдеко» Дмитрий Хомутов выступит с докладом на тему «Проблемы защиты сетевого периметра».
Проблемы защиты сетевого периметра становятся еще более актуальными в связи с массовым удаленным доступом и увеличением количества интернет-атак. В докладе Дмитрий расскажет о распространенных проблемах при использовании устаревших или небезопасно настроенных межсетевых экранов, проблемах и болях рынка информационной безопасности и подходе компании «Айдеко» к созданию современного средства защиты локальных сетей.
Немного о спикере «Айдеко»: Дмитрий Хомутов закончил Радиотехнический факультет Уральского Федерального Университета. Опыт работы в сфере информационных технологий более 20 лет: был системным администратором, руководителем отдела информационных технологий в коммерческих компаниях. В «Айдеко» начал работать в 2013 г. в должности инженера службы технической поддержки. Занимал должности системного аналитика, руководителя службы технической поддержки, заместителя директора по развитию. Проходил обучение в Фонде развития интернет-инициатив. Исполнительный директор компании с 2020 г.
Добро пожаловать на выступление Дмитрия на форуме!
О компании «Айдеко»
Компания «Айдеко» - российский разработчик программных продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности.
«Айдеко» является членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт», некоммерческого партнерства «Руссофт», некоммерческого партнерства «Форум независимых разработчиков программного обеспечения» (ISDEF).
Миссия компании — создавать инновационные решения и сервис, нацеленные на долгосрочное партнерство.
Флагманский продукт «Шлюз Безопасности Ideco UTM» - современное решение, основанное на ядре Linux и включающее в себя множество модулей собственной разработки компании.
Возможности Ideco UTM:
•Контентная фильтрация
•Блокировка анонимайзеров
•Контроль приложений (DPI).
•Предотвращение вторжений (IPS)
•Публикация ресурсов (WAF)
•Антивирусная проверка трафика
ideco.ru
Тел.: 8 800 555-33-40
sales@ideco.ru