Разделы

Бизнес Кадры Электроника Искусственный интеллект axenix
|

Ученые разработали ИИ для создания новых материалов

Международная команда ученых при участии НИУ ВШЭ разработала новый алгоритм машинного обучения Wyckoff Transformer для генерации симметричных кристаллов. Нейросеть позволит создавать материалы с желаемыми свойствами для полупроводников, солнечных батарей, медицинского оборудования и других высокотехнологичных областей. Препринт статьи опубликован на сайте arhiv.org, код и данные выложены под открытой лицензией. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Новые материалы — основа современных технологий, от электроники до медицины. Благодаря искусственному интеллекту время разработки новых материалов сократилось с десятков лет до нескольких месяцев. Однако перед учеными стоит задача не только быстро сгенерировать новое соединение, но и предсказать его свойства: будет ли материал проводить электричество, Будет ли он прочным.

Свойства материала в первую очередь определяются внутренней симметрией кристаллов, из которых состоят почти все твердые материалы. Однако многие современные генеративные модели не учитывают симметрию напрямую.

Исследователи из НИУ ВШЭ, Национального университета Сингапура, Наньянского технологического университета и Университета Констрактер разработали новый алгоритм машинного обучения Wyckoff Transformer (WyFormer), который позволяет быстро генерировать новые материалы с заданной симметрией, предсказывать их стабильность и производительность.

В основе модели лежит представление кристалла через так называемые позиции Вайкоффа — математически строго определенные координаты, описывающие, где могут находиться атомы в соответствии с симметрией кристаллической решетки. Это дает возможность сжатого и универсального представления структуры.

«Представьте свое отражение в зеркале. Наше лицо симметрично, но на нем есть точки, состоящие из двух классов, например правый и левый глаз. А есть точки из одного класса — кончик носа. Если оперировать математическими терминами, то нос лежит на Вайкофф-позиции А, а глаз лежит на Вайкофф-позиции Б. То есть позиции Вайкоффа — это ключевые точки, которые задают симметрию и позволяют сказать, что в зеркале мы видим человеческое лицо», — Игнат Романов, соавтор работы, младший научный сотрудник факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО
Безопасность

Новая модель обучена на открытой базе данных реальных материалов Materials Project. В основе ИИ — архитектура-трансформер, которая генерирует новые рецепты для создания кристаллов, автоматически следуя правилам симметрии.

«Существует бесконечное число вариантов того, как атомы могут соединяться друг с другом. Пытаться найти полезное соединение, придумать новые материалы без понимания правил их симметрии — все равно что собирать лего без инструкции. Конечно, иногда такое творчество приводит к интересным результатам, но чаще мы получаем нестабильные структуры. Наш алгоритм выучил все возможные инструкции к лего. Он знает, как сделать модель, которая не развалится, будет красивой и функциональной, или, возвращаясь от метафоры к материалам, какие существуют варианты симметрии, и может предсказывать свойства материала, даже не зная точного расположения атомов в ячейке», — Никита Казеев, один из авторов работы, научный сотрудник Института умных функциональных материалов Национального университета Сингапура, выпускник факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

По сравнению с другими моделями WyFormer показывает более высокую долю стабильных, уникальных структур, лучшую симметрию в сгенерированных кристаллах и на порядки более высокую скорость генерации.

В планах исследователей — применить модель, чтобы разработать на практике материалы для твердых электролитов и материалы с заданной теплопроводностью.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры

В 2026 году в московском метро пассажиров начнут перевозить беспилотные поезда

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа

Для российских ТВ власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
Показать еще