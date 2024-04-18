Автоматизированная система «Закупки» на базе «1С» заменила в ОАО РЖД зарубежный аналог

Новая автоматизированная система «Закупки» на базе «1С» введена в эксплуатацию в ОАО РЖД в рамках программы импортозамещения. Это позволит продолжить своевременно организовывать бесперебойное и комплексное обеспечение подразделений холдинга всеми необходимыми материально-техническими ресурсами при минимальных издержках. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Разработкой импортонезависимой системы занимались центральная дирекция закупок и снабжения — филиал ОАО РЖД и ООО ОЦРВ.

«В рамках исполнения директивы Правительства Российской Федерации были проведены работы по замещению зарубежной системы на отечественное решение», — сказал Юрий Данилов, заместитель начальника департамента информатизации ОАО РЖД.

Требовалось не только перенести в новую систему историческую функциональность, но и повысить уровень безопасности данных за счет встроенных средств защиты от несанкционированного доступа к информации. Чтобы выбрать наилучшее решение для реализации поставленных задач команда проекта провела анализ существующих импортонезависимых платформ. По результатам оценки был выбран программный продукт «1С:Документооборот» на базе защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8.3z», имеющего сертификат соответствия ФСТЭК России.

В рамках проекта в автоматизированной системе «Закупки» были реализованы такие функции, как формирование и согласование строк плана закупок, формирование версий плана закупок, а также интеграция со смежными системами ОАО РЖД. Для упрощения перехода на новую систему были проведены инструктажи и вебинары для пользователей и администраторов системы, а также сформированы методические материалы и инструкции.

По словам Артема Ширваняна, начальника управления информатизации центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО РЖД, к автоматизированной системе «Закупки» на базе «1С» подключено более 6 тыс. пользователей, а также загружено более 500 тыс. документов из исторической системы. При разработке новой системы была выбрана архитектура распределённых баз данных, что позволило улучшить качество разграничения прав доступа, одновременно снизив сложность администрирования пользователей. Разработанная система внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

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«1С» специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке программного обеспечения. «1С» работает с пользователями через широкую партнерскую сеть: более 10 тыс. организаций-партнеров в 30 странах. Из разработок «1С» наиболее известна система программ «1С:Предприятие» для автоматизации управления, учета и других бизнес-процессов предприятий реального сектора экономики и государственных организаций. Решения системы построены на инновационной технологической платформе, обеспечивающей гибкость, масштабируемость и производительность программ, в том числе в режиме облачного сервиса и при работе на мобильных устройствах. Более 1,6 млн организаций, от малого бизнеса до крупнейших корпораций и госструктур, ежедневно используют «1С:Предприятие» и сопутствующие сервисы для повышения эффективности своей деятельности. Система лидирует на рынке ERP России по количеству автоматизированных рабочих мест.