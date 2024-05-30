Два облачных сервиса ЭТП «Грузовые перевозки» включены в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации внесло «Облачный сервис для владельцев вагонов» и «Облачный сервис для владельцев терминалов в портах» в Реестр российского программного обеспечения. Соответствующие записи размещены в Реестре в классе «Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области транспорта» за №22 506 и №22 688. Об этом CNews сообщили представители ООО «Цифровая логистика».

По словам генерального директора ООО «Цифровая логистика» Николая Резвова, в рамках реализуемого перехода Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) на российское программное обеспечение это важное и знаковое достижение. Обе подсистемы ЭТП ГП являются ключевыми элементами цифровой платформы и задействованы в самом ответственном сегменте ее работы – взаимодействии с поставщиками подвижного состава и терминальных услуг. Включение в Реестр существенно повышает уровень доверия к программным продуктам, предлагаемым участникам транспортного рынка.

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«Облачный сервис для владельцев вагонов» – инструмент, предназначенный для предоставления вагонов через ЭТП ГП. Сервис используется владельцами и операторами грузовых вагонов, зарегистрированными на цифровой платформе, как альтернатива или в дополнение к собственной системе продаж. После создания и активации квот «поставщиками вагонов» облачный сервис отвечает на запросы клиентов ЭТП ГП – грузоотправителей о предоставлении подвижного состава. По состоянию на май 2024 года к облачному сервису подключены 127 компаний – владельцев и операторов подвижного состава (около 90%), работающих на ЭТП ГП.

«Облачный сервис для владельцев терминалов в портах» позволяет планировать и продавать через ЭТП ГП услуги по перевалке грузов с железнодорожного транспорта на морской и обратно. Зарегистрированные на цифровой платформе поставщики терминальных услуг могут создавать и активировать договоры на перевалку груза для формирования ответов на соответствующие запросы клиентов ЭТП ГП. В настоящее время к ЭТП ГП подключены восемь терминалов на стыке «море – железная дорога». ЭТП ГП – полнофункциональная цифровая платформа для организации железнодорожной логистики. Создана в 2017 г. С 2018 г. оператором площадки является ООО «Цифровая логистика».

Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) – цифровая платформа Холдинга РЖД для организации перевозок грузов железнодорожным транспортом во внутрироссийском и международном сообщении.

ООО «Цифровая логистика» – оператор Электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» и Электронной площадки «Оператор товарных поставок». Входит в Цифровой холдинг «РЖД-Технологии».