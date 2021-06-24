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ПСБ Факторинг
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.06.2021
|«Цифровая логистика» запустила сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам услуг на ЭТП «Грузовые перевозки» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
ПСБ Факторинг и организации, системы, технологии, персоны:
|ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 104 1
|РЖД Технологии - RZD Digital 37 1
|Ростелеком 10860 1
|РЖД Технологии - Цифровая логистика 21 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 954 1
|РЖД - Российские железные дороги 2083 1
|РЖД Технологии - Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 11 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453728, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453728, в очереди разбора - 727669.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.