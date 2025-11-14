Разделы

Веб-сервисы
|

«Авито Подработка»: спрос на подработку в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты вырос в 2 раза

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как в сентябре-октябре 2025 года изменился спрос на частичную занятость в различных сферах бизнеса по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В целом по России больше всего вырос спрос на подработку в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты — почти в два раза (+91%), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 61 тыс. руб/мес за частичную занятость. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Также заметно увеличилось число предложений о подработке в сфере общественного питания — рост составил 54%, а исполнителям предлагали в среднем 61,5 тыс. руб/мес при неполной занятости. В топ-3 вошла и подработка в сфере розничной и оптовой торговли — количество предложений для исполнителей увеличилось в 1,5 раза (+53%), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 66,4 тыс. руб/мес.

Важно отметить, что доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя. Поэтому реальные заработки исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

«По России интерес к гибкой занятости увеличивается не только со стороны бизнеса, усиливающего команды для закрытия срочных задач, но и со стороны самих исполнителей. Так, с начала года число откликов исполнителей на предложения о подработке увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом частичная занятость позволяет исполнителям получать дополнительный доход и подрабатывать по удобному графику, а бизнесу — оперативно закрывать массовые задачи в периоды пикового спроса», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Экс-глава бывшего владельца Qiwi скупил его акции на 1,6 миллиарда

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/