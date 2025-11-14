«Авито Подработка»: спрос на подработку в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты вырос в 2 раза

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как в сентябре-октябре 2025 года изменился спрос на частичную занятость в различных сферах бизнеса по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В целом по России больше всего вырос спрос на подработку в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты — почти в два раза (+91%), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 61 тыс. руб/мес за частичную занятость. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Также заметно увеличилось число предложений о подработке в сфере общественного питания — рост составил 54%, а исполнителям предлагали в среднем 61,5 тыс. руб/мес при неполной занятости. В топ-3 вошла и подработка в сфере розничной и оптовой торговли — количество предложений для исполнителей увеличилось в 1,5 раза (+53%), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 66,4 тыс. руб/мес.

Важно отметить, что доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя. Поэтому реальные заработки исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

«По России интерес к гибкой занятости увеличивается не только со стороны бизнеса, усиливающего команды для закрытия срочных задач, но и со стороны самих исполнителей. Так, с начала года число откликов исполнителей на предложения о подработке увеличилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом частичная занятость позволяет исполнителям получать дополнительный доход и подрабатывать по удобному графику, а бизнесу — оперативно закрывать массовые задачи в периоды пикового спроса», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».