«Авито Подработка»: в III квартале 2025 г. количество предложений о подработке для пенсионеров увеличилось на 14%

Эксперты «Авито Подработки» изучили данные за III квартал 2025 г. и сравнили их с аналогичным периодом 2024 г. Согласно аналитике платформы, по России бизнес стал на 14% чаще предлагать частичную занятость для исполнителей пенсионного возраста, а среднее предлагаемое вознаграждение пенсионерам за подработку составило около 54 038 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Заметнее всего увеличилось число смен для исполнителей пенсионного возраста на позиции водителя такси — в III квартале 2025 г. бизнес почти на треть чаще (+32%) предлагал подработку по сравнению с 2024 г. В среднем пенсионеры здесь могли рассчитывать на 63 724 руб. в месяц при частичной занятости.

Также заметно чаще компании стали предлагать пенсионерам подработку курьером (+28%), а среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей пенсионного возраста здесь составило около 56 095 руб. в месяц при неполной занятости.

Увеличение числа предложений о подработке для пенсионеров фиксируется и для водителей грузового транспорта (+26% год к году), в среднем специалисты здесь могли рассчитывать на 113 586 руб. в месяц за частичную занятость.

Специальности с наибольшим ростом числа предложений о подработке с пометкой доступности « для пенсионеров », III квартал 2025

«В III квартале фиксируется заметное увеличение числа смен для пенсионеров. В целом среди регионов России наибольшее увеличение количества вариантов подработки, доступных для пенсионеров, наблюдается в Магаданской (+126%), Амурской (+124%) областях и в Кабардино-Балкарии (+113%). Формат самозанятости позволяет самостоятельно определять удобный график, объем задач и подбирать смены под свой режим, эффективнее управляя временем и ресурсами, поэтому такой формат становится все более популярным, в том числе среди исполнителей пенсионного возраста», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».