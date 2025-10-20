Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Подработка»: в III квартале 2025 г. количество предложений о подработке для пенсионеров увеличилось на 14%

Эксперты «Авито Подработки» изучили данные за III квартал 2025 г. и сравнили их с аналогичным периодом 2024 г. Согласно аналитике платформы, по России бизнес стал на 14% чаще предлагать частичную занятость для исполнителей пенсионного возраста, а среднее предлагаемое вознаграждение пенсионерам за подработку составило около 54 038 руб. в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Заметнее всего увеличилось число смен для исполнителей пенсионного возраста на позиции водителя такси — в III квартале 2025 г. бизнес почти на треть чаще (+32%) предлагал подработку по сравнению с 2024 г. В среднем пенсионеры здесь могли рассчитывать на 63 724 руб. в месяц при частичной занятости.

Также заметно чаще компании стали предлагать пенсионерам подработку курьером (+28%), а среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей пенсионного возраста здесь составило около 56 095 руб. в месяц при неполной занятости.

Увеличение числа предложений о подработке для пенсионеров фиксируется и для водителей грузового транспорта (+26% год к году), в среднем специалисты здесь могли рассчитывать на 113 586 руб. в месяц за частичную занятость.

av1.jpg

Специальности с наибольшим ростом числа предложений о подработке с пометкой доступности «для пенсионеров», III квартал 2025

«В III квартале фиксируется заметное увеличение числа смен для пенсионеров. В целом среди регионов России наибольшее увеличение количества вариантов подработки, доступных для пенсионеров, наблюдается в Магаданской (+126%), Амурской (+124%) областях и в Кабардино-Балкарии (+113%). Формат самозанятости позволяет самостоятельно определять удобный график, объем задач и подбирать смены под свой режим, эффективнее управляя временем и ресурсами, поэтому такой формат становится все более популярным, в том числе среди исполнителей пенсионного возраста», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Создано устройство с самоорганизующимся светом, которое перевернет оптические технологии

Обзор: Российские S3-хранилища 2025

ФСБ будет регистрировать «шпионские» устройства и ПО для тайного сбора аудио- и видеоданных

ИИ и аналитика в закупках: как цифровизация делает стройку управляемой и прозрачной

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще