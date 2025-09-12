«Авито Подработка»: к началу театрального сезона чаще всего на подработку стали искать администраторов и фотографов

С открытием нового театрального сезона культурные учреждения активнее привлекают временных исполнителей для обслуживания зрителей и помощи на творческих проектах. Так, аналитики «Авито Подработки» отмечают, что в период с лета 2024 по лето 2025 г. количество предложений о подработке для администраторов в театральной сфере выросло на 66%, причем средние предлагаемые вознаграждения для временных исполнителей на этой позиции варьируются от 14 082 до 25,247 тыс. руб/мес за подработку. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На втором месте по приросту числа новых предложений о временной занятости среди представителей творческой сферы оказались фотографы — их стали искать на 61% чаще. Им предлагалось вознаграждение в диапазоне от 26,062 тыс. до 42,005 тыс. руб/мес за частичную занятость.

На третьем месте в рейтинге — актеры. Спрос на них увеличился на 55%, и они могли рассчитывать на среднее вознаграждение в размере от 13,729 тыс. до 37,877 тыс. руб/мес за подработку.

«Начало театрального сезона — это время активной подготовки к новым постановкам и увеличения потока зрителей. Театрам требуется дополнительный персонал для работы с публикой, техническое сопровождение спектаклей и участие в творческих проектах. Показательно, что многие россияне готовы попробовать себя в культурной сфере: работа в театре дает возможность не только подработать, но и прикоснуться к искусству, получить новый опыт. Недавний опрос платформы, что каждый четвертый россиянин (24%), который собирается искать подработку осенью, отдает предпочтение творческой сфере — она оказалась самым востребованным направлением для временной занятости. Таким образом, для театров привлечение временных исполнителей помогает закрыть потребность в дополнительном персонале в пиковые периоды, а исполнители получают возможность подрабатывать в уникальной творческой атмосфере с гибким графиком и быстрыми выплатами», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».