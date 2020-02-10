«Гласс технолоджи» внедрила 1С:ERP

Специалисты ИТРП автоматизировали управление производством в стеклообрабатывающей компании «Гласс технолоджи». Система «1С:ERP Управление предприятием» помогла организовать оперативное планирование производства под заказы клиентов с учетом исполнения каждого производственного этапа. Ускорен расчет спецификаций по сложным заказным конфигурациям продукции. Налажен точный учет сырья, переданного на переработку, и полуфабрикатов, полученных от подрядчиков. Усилен контроль за каждым этапом технологического процесса, обеспечен точный расчет фактической производственной себестоимости. Руководство получило возможность контролировать работу подразделений в режиме реального времени. Выполнение производственных заказов ускорилось в 1,5 раза.

«Гласс технолоджи» – стеклообрабатывающая компания, с 2010 года входит в структуру группы компаний Nayada. Специализируется на производстве различных видов качественного стекла – от обычного однослойного варианта до сложных решений с индивидуальным дизайном.

Ежедневно предприятие получает около 200 заказов на производство продукции. При поступлении каждого заказа нужно оперативно оценить возможность его исполнения в желаемый клиентом срок, сформировать спецификацию, рассчитать потребность в сырье и материалах. Для производства некоторых полуфабрикатов компания привлекает подрядчиков, поэтому необходимо четко контролировать передачу сырья на сторону и возврат готовых полуфабрикатов из переработки.

Ранее в компании не было работающей системы планирования продаж, закупок и обеспечения складов. Производство планировалось в электронных таблицах и не более чем на неделю вперед. Согласования стоимости, сроков производства, дат отгрузки заказов выполнялись на бумажных носителях. Нередко возникали ошибки при формировании спецификаций. Было сложно контролировать прохождение заказов по технологической цепочке. Табели учета рабочего времени велись вручную, практически невозможно было проанализировать загрузку и выработку отдельных сотрудников. Исполнение распоряжений руководства затягивалось, зачастую было невозможно понять, кто и за что отвечает. На получение информации о состоянии дел компании на текущую дату требовалось от 3 до 7 рабочих дней.

Компании стала необходима информационная система, которая позволила бы стандартизировать управление закупками, складом и продажами, организовать оперативное планирование производства продукции под заказы клиентов. Требовалось обеспечить точный учет сырья, материалов и полуфабрикатов, ускорить формирование производственных спецификаций, усилить контроль за каждым этапом выполнения заказов. Кроме того, нужно было автоматизировать регламентированный учет и обеспечить получение управленческой отчетности о работе подразделений в режиме реального времени.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по внедрению стала фирма «Институт типовых решений – Производство» (ИТРП).

В ходе проекта было автоматизировано 120 рабочих мест, в системе работают: руководство компании, менеджеры дилерского отдела, менеджеры представительств, сотрудники складов, менеджеры по доставке, сотрудники планово-диспетчерского отдела, сотрудники отдела материально-технического обеспечения, технологи, диспетчера производства, мастера смен, бухгалтерия.

Все ключевые задачи предприятия – управление производством, закупками, переработкой, выпуском продукции, индивидуальными заказами клиентов, продажами и т. д. – теперь четко регламентированы и автоматизированы.

Сотрудники планово-диспетчерского отдела формируют график производства в системе с учётом сроков исполнения каждого производственного этапа. Мастера участков принимают задания в электронном виде. Налажено оперативное взаимодействие между производственными и складскими подразделениями. Организован точный учет материалов, отправленных в переработку на сторону, и полуфабрикатов, полученных из переработки. Все согласования реализованы в системе посредством заданий/задач и проектов. Например, если при обработке заказа клиента выясняется, что для производства части продукции необходима разработка чертежа, а на другую часть продукции нужна цена со скидкой – менеджер формирует в системе задачу конструктору на создание чертежей, а продакт-менеджеру – на согласование необходимой скидки. В течение дня менеджер может сформировать аналитический отчет и оценить, на какой стадии находится выполнение каждой из поставленных задач.

Автоматизирован расчет спецификаций по сложным заказным конфигурациям продукции. Сотрудникам производства больше не нужно перед выпуском продукции корректировать спецификации по факту списания материалов в производство. Формирование спецификаций ускорилось, количество ошибок в них практически сведено к нулю. Сотрудники склада теперь четко выдают материалы производству под конкретные этапы спецификаций, количество остатков материалов в производстве снизилось.

К системе подключены терминалы сбора данных (ТСД), которые используются для регистрации начала и завершения выполнения производственных операций, учета материалов и брака на каждом этапе технологического процесса. Прохождение полуфабрикатов по технологической цепочке ускорилось. Исключены ошибки при выполнении производственных операций.

Стала доступной оперативная информация о каждом этапе выполнения заказов в производстве. Менеджерам по продажам больше не нужно обращаться к сотрудникам планово-диспетчерского отдела и сотрудникам производственных подразделений для получения информации о готовности заказов. Информация о текущем статусе каждого заказа в любой момент времени доступна в системе. Сотрудники отдела продаж теперь могут оперативно выявлять причины возможных задержек в исполнении заказов, принимать меры для предотвращения срыва сроков или, при необходимости, согласовывать с клиентами новые сроки поставки.

Обеспечен точный расчет фактической себестоимости производства. Это помогает контролировать затраты на выпуск продукции и рационально управлять рентабельностью заказов.

Кроме того, в системе оперативно формируются детализированные отчеты о текущей работе подразделений. Например, в любой момент времени можно сформировать отчет об отправке сырья на переработку или передаче материалов и полуфабрикатов в производство, закупке нестандартных материалов или текущих производственных задачах на выпуск продукции. Это помогает руководству контролировать соблюдение технологического регламента и работу отделов в целом.

Все это помогло компании наладить четкую и бесперебойную работу производства. Руководство получило возможность контролировать работу подразделений в режиме реального времени. Выполнение заказов клиентов ускорилось в 1,5 раза.

Управляющий партнер компании «Гласс технолоджи» Черепков Алексей Анатольевич отметил: «Важным фактором успеха проекта мы считаем объединение усилий и тесное взаимодействие внутри команды ключевых сотрудников нашего предприятия и экспертов ИТРП. В результате решения задач проекта было отлажено взаимодействие между производственными и складскими подразделениями, обеспечен контроль, прозрачность и полная управляемость производственными процессами, выполнение производственных заказов существенно ускорилось».