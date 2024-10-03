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Платформа RITM³ получила сертификат совместимости с отечественной операционной системой «Ред ОС 8»

Российская ИТС-платформа RITM³, разработанная группой компаний (ГК) Simetra, центром компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, и отечественная операционная система «Ред ОС» от компании «Ред Софт» прошли испытания на совместимость и продемонстрировали корректную работу. Сотрудничество двух российских разработчиков расширяет функциональные возможности импортонезависимого стека и развивает рынок отечественных решений.

Оба программных продукта зарегистрированы в реестре ПО Минцифры России, что позволяет использовать их в проектах с критической инфраструктурой, а также в государственных организациях.

RITM³ — это платформа информационно-технологического сопровождения (ИТС), решающая задачи мониторинга, моделирования и менеджмента транспортной системы на уровне региона, города или промышленного объекта. Архитектура платформы позволяет заниматься как стратегическим планированием и оценкой целесообразности проектов, так и оперативным управлением транспортной ситуацией в режиме реального времени.

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Цифровизация

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка ведётся в закрытом контуре Ред Софт, исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории РФ. Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных (до 1 класса включительно).

«Сотрудничество между отечественными разработчиками программного обеспечения имеет ключевое значение для развития российского ИТ-рынка. Сертификат о совместимости RITM³ и «Ред ОС» обеспечит нашим пользователям и заказчикам надёжную работу на полностью российском стеке, что гарантирует уверенное развитие на годы вперёд, а компаниям из периметра КИИ — более быстрое импортозамещение зарубежных решений», — сказал Андрей Прохоров, технический директор ГК Simetra.

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