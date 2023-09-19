Цифровая платформа RITM³ получила сертификат совместимости с операционной системой Astra Linux

ГК Simetra и ГК «Астра» успешно завершили тестирование совместимости отечественных решений: цифровой платформы RITM³ и операционной системы (ОС) Astra Linux. Стороны подписали двусторонний сертификат совместимости.

Российская цифровая платформа для анализа, планирования и управления транспортной системой RITM³ решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента на уровне региона, города или промышленного объекта. Архитектура платформы позволяет заниматься как стратегическим планированием и оценкой целесообразности проектов, так и оперативным управлением транспортной ситуацией в режиме реального времени.

«RITM³ изначально был задуман как кроссплатформенное решение, поэтому работает с любыми операционными системами, включая российские. Сейчас мы завершили испытания на совместимость с отечественной ОС Astra Linux. Это позволит нашим заказчикам, государственным и коммерческим компаниям любого уровня, применять RITM³ для задач управления транспортными системами с соблюдением всех требований безопасности», – сказал Андрей Прохоров, технический директор ГК Simetra.

Astra Linux Special Edition – российская сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур. Она обеспечивает надежную защиту обрабатываемой информации и позволяет работать с данными «особой важности» (максимального уровня государственной тайны).

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«Мы предлагаем заказчикам целую ИТ-экосистему, которая позволяет успешно решать широчайший спектр задач. Качеству нашей ОС доверяют коммерческие организации, государственный сектор, промышленные компании и объекты КИИ. Применение RITM³ в интеграции с Astra Linux дает клиентам возможность пользоваться удобным и привычным интерфейсом системы управления и в то же время обеспечивает высочайший уровень информационной безопасности», – отметил Кирилл Синьков, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами ГК «Астра».

Оба решения входят в реестр российского программного обеспечения.